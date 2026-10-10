Mikael lagði upp og meiddist en Logi í basli gegn Salah Valur Páll Eiríksson skrifar 10. október 2026 14:58 Mikael Egill lagði upp en fór svo meiddur út af. vísir/Anton Mikael Egill Ellertsson lagði upp í 2-1 sigri Genoa á Fiorentina í ítölsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Logi Tómasson átti erfiðari dag í Tyrklandi. Vinstri bakverðirnir tveir í íslenska landsliðinu voru báðir í eldlínunni. Mikael Egill byrjaði að venju hjá Genoa sem byrjaði vel gegn Fiorentina í dag. Mikael lagði upp mark fyrir Milutin Osmajic eftir sjö mínútna leik og aðeins korter var liðið þegar Junior Messias tvöfaldaði forystuna. Staðan var 2-0 þar til Johan Vasquez skoraði sjálfsmark en það dugði skammt fyrir Flórensbúa. Mikael Egill fór hins vegar meiddur af velli þegar tæpar 10 mínútur voru eftir en Genoa vann þó 2-1. Logi Tómasson fékk gult spjald í 3-0 tapi Samsunspor fyrir Trabzonspor á heimavelli þar sem hans menn voru þó manni fleiri allan síðari hálfleikinn. Loga tókst þó að halda Mohamed Salah frá því að skora fyrir Trabzonliða í leiknum. Trabzonspor er með 13 stig í þriðja sæti en Samsunspor fer agalega af stað á leiktíðinni og er með fjögur stig í 16. sæti sem jafnframt er fallsæti. Ítalski boltinn Tyrkneski boltinn Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Fótbolti Fleiri fréttir Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Skotflaug Húta setti strik í reikninginn hjá Ronaldo Dagskráin í dag: United-menn í Madrid og Hákon mætir Arsenal Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Daníel og Mikael gátu loksins fagnað saman Sjáðu íslensku eldflaugina frá DJ Sigga Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas Fá marbletti og gefa marbletti: „Klárar í slagsmál“ „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Glódís og Þorsteinn sátu fyrir svörum Heitur HM draumur og mega ekki slaka á: „Getur allt farið til fjandans“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjáðu mörkin úr Víkinni og Höskuld halda vel upp á stóran áfanga Til átaka kom eftir stórleikinn á Anfield Mikil óvissa um þátttöku Alberts í mikilvægum landsleikjum Sjáðu mörkin: Sekt City sló leikmenn ekki út af laginu Valgeir þurfti fjórar mínútur til að skora fyrsta mark sitt fyrir Viborg Ósáttur við framkomu stuðningsmanna meðan hann fékk aðhlynningu „Áttum mun meira skilið úr þessum leik“ „Flott frammistaða miðað við aðstæður“ „Ég veit alveg hvað í mér býr og ætla að sýna það“ Uppgjörið: Breiðablik - Keflavík 3-1 | Breiðablik vann í nepjunni í Kópavoginum „Líf markmannsins að vera tilbúinn alltaf“ Uppgjörið: Víkingur-ÍA 2-2 | Skagamenn sóttu stig í Fossvoginn Sjá meira