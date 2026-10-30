Tveggja til fjögurra ára börn ekki sprautuð heldur gefið í nefið

Heilsugæslur víða um landið standa nú í stórræðum við að bólusetja forgangshópa vegna inflúensu. Börn á aldrinum tveggja til fjögurra ára eru hinsvegar ekki sprautuð í ár heldur boðið upp á nefúða. Framkvæmdastjóri hjúkrunar hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins segir um glænýja tækni að ræða, sem virki eins vel og stunga.
Rætt var við Ragnheiði Ósk Erlendsdóttur framkvæmdastjóra hjúkrunar hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins í Bítinu í morgun. Í þessari viku og í næstu standa yfir bólusetningar á forgangshópum, börnum, sextíu ára og eldri og fólki með undirliggjandi sjúkdóma. Ragnheiður segir að hægt sé að panta tíma í gegnum Heilsuveru og svo muni bólusetningar opna fyrir almenning þann 9. nóvember.
„Svo er mjög spennandi og gaman að segja frá því, af því að það vill enginn fá inflúensu og allra síst viljum við að litlu börnin fái inflúensu og það er leiðinlegt að þurfa að stinga litlu börnin, að nú er kominn nefúði sem virkar jafnvel og stungan og það er kjörið að nota þetta efni fyrir börnin. Þetta er bara smá dropi í nefið sem er gefinn í sitthvora nösina. Við ætlum að gefa börnum tveggja til fjögurra ára þetta, börnum sem eru fædd '22, '23 og fram til loka október '24.“
Ragnheiður segir rennt blint í sjóinn með hvernig efninu verði komið út, enda í fyrsta sinn sem sé boðið upp á nefúða. „Við ætlum að hafa opið hús í næstu viku á milli 15:00 til 17:00 á öllum okkar heilsugæslustöðvum á höfuðborgarsvæðinu og víða um land líka. Við hugsuðum þetta þannig að fólk gæti komið við á leiðinni heim úr leikskólanum.“
Ragnheiður segir viðbrögðin við því þegar dropa er veitt í nösina ekki mikil. Um svo lítið magn sé að ræða, bara smá sprey. Hún segir að ekki sé hægt að bjóða yngri krökkum, sex mánaða til tveggja ára upp á þessa leið, þann aldurshóp þurfi að bólusetja með hefðbundnum hætti. Auk þess sýni rannsóknir fram á að nefspreyið virki ekki eins vel á fullorðna. Það henti auk þess ekki fyrir ónæmisbæld börn og ekki börnum með eggjaofnæmi.
„Við ætlum að bjóða upp á kósý stemningu. Það má endilega taka bangsann með og hann má fá sprey líka, þó það sé ekki alveg það sama. Bangsinn má ekki veikjast heldur. Þetta kostar ekki neitt, er allt frítt, það þarf bara að gefa upp kennitölu og við skráum þetta.“
Ragnheiður segir í Bítinu að ekki sé hægt að sjá fyrir hversu skæð inflúensan verði í ár. Eina leiðin til að fylgjast með því sé að fylgjast með innlögnum á spítala. Íslendingar séu almennt duglegir að nýta sér bóluefni gegn inflúensu, um níutíu þúsund skammtar séu mættir til landsins.