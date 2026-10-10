Einn eftirminnilegasti skets Fóstbræðra á sínum tíma og eitt þekktasta atriði Íslandssögunnar þegar kemur að þáttagerð fjallaði um manninn sem fékk ekki að fara út með strákunum.
Benedikt Erlingsson lék eiginmann sem bar sig illa og Helga Braga eiginkonuna Veru Dögg sem gaf sig ekki, fyrr en að lokum.
Í gærkvöldi var sérstakur afmælisþáttur í tilefni af fjörutíu ára afmæli sjónvarpsstöðvarinnar Sýnar sem áður hét Stöð 2.
Þau Benedikt og Helga Braga komu fram í framhaldsskets um þrjátíu árum seinna þar sem parið var mætt til hjónabandsráðgjafans Tyrfings Gíslasonar, leikinn af Sigurjóni Kjartanssyni.
Hér að neðan má sjá upprunalega sketsinn.
Hér að neðan má nýja atriðið.
Hér að neðan má síðan sjá þáttinn í heild sinni.