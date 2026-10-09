Enski boltinn

Haaland rýfur þögnina: „Verðum öll að standa saman“

Sindri Sverrisson skrifar
Erling Haaland segir mikilvægt að menn haldi áfram að brosa.
Erling Haaland segir mikilvægt að menn haldi áfram að brosa. Getty/Tom Flathers

Erling Haaland er fæddur og uppalinn stuðningsmaður Manchester City og er með skýr skilaboð til annarra stuðningsmanna nú þegar félagið hefur verið dæmt fyrir umfangsmikil brot á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar. City mætir Liverpool á sunnudaginn í fyrsta leik eftir dóminn.

City-menn áfrýjuðu dómnum í síðustu viku en ljóst er að þeir gætu átt yfir höfði sér afar þunga refsingu, til að mynda fall úr úrvalsdeildinni, ef áfrýjunin reynist árangurslaus.

Fréttir af dómnum bárust fyrst á meðan Haaland og flestir liðsfélaga hans voru uppteknir með landsliðum sínum í nýafstaðinni landsleikjatörn.

Daginn eftir fyrstu fréttir af dómnum átti Haaland að sitja fyrir svörum á blaðamannafundi norska landsliðsins en ekkert varð þó af því og hefur markahrókurinn ekki tjáð sig neitt um málið fyrr en nú. Viðtalið við hann má sjá hér að neðan.

Klippa: Haaland tjáir sig eftir dóm Manchester City

Haaland skrifaði í janúar 2025 undir samning til níu og hálfs árs við City.

Aðspurður hvort hann væri, eftir þessar erfiðu síðustu vikur, með skilaboð til stuðningsmanna City sem ætluðu á Anfield á sunnudaginn svaraði Haaland:

„Já, ég held að þeir eigi eftir að upplifa eitthvað skemmtilegt. Við verðum að standa saman og halda áfram að vera jákvæðir. Hvað sem gerist í lífinu verðum við að brosa. Við verðum að vera jákvæðir, horfa fram á veginn og reyna að vinna fótboltaleiki. Við verðum að njóta stöðunnar og leiksins.“

Er það lykillinn, að þið standið saman í þessu? Leikmenn, stuðningsmenn og félagið?

„Já, við verðum að gera það. Við verðum að standa saman. Og við verðum að sýna hvert öðru kærleika. Svo já: Standa saman, njóta ferðalagsins og brosa,“ sagði hinn 26 ára gamli Haaland.

Manhcester City er með fullt hús stiga á toppi ensku úrvalsdeildarinnar eftir fimm umferðir. Liðið sækir Liverpool heim klukkan 15:30 á sunnudag og er leikurinn í beinni útsendingu á Sýn Sport.

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