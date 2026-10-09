Haaland rýfur þögnina: „Verðum öll að standa saman“

Erling Haaland er fæddur og uppalinn stuðningsmaður Manchester City og er með skýr skilaboð til annarra stuðningsmanna nú þegar félagið hefur verið dæmt fyrir umfangsmikil brot á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar. City mætir Liverpool á sunnudaginn í fyrsta leik eftir dóminn.
City-menn áfrýjuðu dómnum í síðustu viku en ljóst er að þeir gætu átt yfir höfði sér afar þunga refsingu, til að mynda fall úr úrvalsdeildinni, ef áfrýjunin reynist árangurslaus.
Fréttir af dómnum bárust fyrst á meðan Haaland og flestir liðsfélaga hans voru uppteknir með landsliðum sínum í nýafstaðinni landsleikjatörn.
Daginn eftir fyrstu fréttir af dómnum átti Haaland að sitja fyrir svörum á blaðamannafundi norska landsliðsins en ekkert varð þó af því og hefur markahrókurinn ekki tjáð sig neitt um málið fyrr en nú. Viðtalið við hann má sjá hér að neðan.
Haaland skrifaði í janúar 2025 undir samning til níu og hálfs árs við City.
Aðspurður hvort hann væri, eftir þessar erfiðu síðustu vikur, með skilaboð til stuðningsmanna City sem ætluðu á Anfield á sunnudaginn svaraði Haaland:
„Já, ég held að þeir eigi eftir að upplifa eitthvað skemmtilegt. Við verðum að standa saman og halda áfram að vera jákvæðir. Hvað sem gerist í lífinu verðum við að brosa. Við verðum að vera jákvæðir, horfa fram á veginn og reyna að vinna fótboltaleiki. Við verðum að njóta stöðunnar og leiksins.“
Er það lykillinn, að þið standið saman í þessu? Leikmenn, stuðningsmenn og félagið?
„Já, við verðum að gera það. Við verðum að standa saman. Og við verðum að sýna hvert öðru kærleika. Svo já: Standa saman, njóta ferðalagsins og brosa,“ sagði hinn 26 ára gamli Haaland.
Manhcester City er með fullt hús stiga á toppi ensku úrvalsdeildarinnar eftir fimm umferðir. Liðið sækir Liverpool heim klukkan 15:30 á sunnudag og er leikurinn í beinni útsendingu á Sýn Sport.