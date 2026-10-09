Fjörutíu ár frá stofnun Stöðvar 2: „Þetta varð milljónatjón“ Magnús Jochum Pálsson skrifar 9. október 2026 11:56 Fréttamaður ræddi við Simma Vill og Völu Matt um afmæli stöðvarinnar. Fjörutíu ár eru liðin frá stofnun Stöðvar 2 og af því tilefni verður sýndur afmælisþáttur í kvöld þar sem litið verður yfir farin veg og rætt við ýmsar stjörnur, gamlar og nýjar, sem settu svip sinn á stöðina. Vala Matt verður á sínum stað með græna pennan og Simmi Vill mætir með handrið sem hann braut eftirminnilega af Fokker-flugvél við tökur á Idol stjörnuleit. Fréttamaðurinn Tómas Arnar Þorláksson leit bak við tjöldin við gerð afmælisþáttarins og ræddi við nokkra vel valda. Þeirra á meðal var auðvitað Vala Matt, sem hefur fylgt stöðinni frá upphafi. Fjörutíu ára afmæli, hvernig leggst þetta í þig? „Þetta er dásamlegt og ég er svo stolt af þessu fyrirtæki. Ég segi alltaf Stöð 2-Sýn af því þetta er byggt á gömlu Stöð 2 en að þetta skuli vera fjörutíu ár, það er náttúrulega kraftaverk,“ segir Vala Matt. Klippa: Fjörutíu ár frá stofnun Stöðvar 2 Hefði þig órað fyrir þessu þegar þið hófuð þessa vegferð? „Veistu það, við spáðum ekkert í það þá, við vorum bara í núinu og það var ógeðslega gaman og ævintýri. Og þetta er búið að vera ævintýri öll þessi ár,“ segir hún. Vala Matt í árdaga Stöðvar 2. Hún segir að þessi tímamót og 40 ára afmæli hefðu komið mörgum á óvart á sínum tíma enda þó nokkuð um efasemdarmenn á sínum tíma. Vala var auðvitað mætt með græna pennan, einkennismerkið sem hún hefur borið í sjónvarpinu í mörg ár. Þarf ég að fá mér svona penna? „Það er spurning hvort ég láti þig fá pennann þannig þú takir hann og haldir áfram með hann,“ segir Vala. „Þetta var ekkert grín“ Sigmar Vilhjálmsson, betur þekktur sem Simmi, er auðvitað ekki langt undan og tók með sér sérstakan minjagrip í tilefni dagsins. „Þetta er handrið úr Fokker-flugvél sem ég braut eftirminnilega í Idol á Akureyri einu sinni. Þá vorum við að labba út úr flugvélinni og ég renndi mér niður handriðið,“ segir Simmi. Hann og Jói voru þá að taka upp efni fyrir sjónvarpsþáttinn til að segja áhorfendum frá því að verið væri að taka áheyrnaprufur á Akureyri. Simmi sýnir Tómasi handriðið. „Við vorum búnir að gera þetta þrisvar, Jói klikkaði alltaf á textanum og í fjórða skiptið þá brotnaði handriðið. Þar sem þetta handrið er öryggisbúnaður flugvélarinnar þá gat hún ekki farið til baka. Þannig það þurfti að koma flugvirki frá Reykjavík, gera við þetta og fá samþykki frá Fokker í Hollandi til þess að fá að fljúgja henni til Reykjavíkur. Svo þurfti að bíða eftir þessum varahlutum þannig þetta varð milljónatjón, þannig þetta var ekkert grín,“ segir Simmi. „Síðan einhverjum vikum seinna færði Árni, forstjóri flugvélsins á þeim tíma, mér þetta handrið: „Idiot 2003. Sigmar Vilhjálmsson heiðursfarþegi.“,“ bætir hann við. Hér að neðan má sjá bak við tjöldin við gerð afmælisþáttarins: Auddi, Patrekur Jaime og Saga Garðars ræddu við Björn Braga.Vísir/Viktor Freyr Björn Bragi stýrir afmælisþættinum.Vísir/Viktor Freyr Nóg er um grín í þættinum.Vísir/Viktor Freyr Auddi og Patrekur Jaime huggulegir.Vísir/Viktor Freyr Sigrún Ósk, Simmi Vill og Jón Jónsson ræða málin.Vísir/Viktor Freyr Jón Gnarr, Katla Margrét og Steindi.Vísir/Viktor Freyr Vala Matt hefur fylgt stöðinni frá árdögum.Vísir/Viktor Freyr Sýn Tímamót Fjölmiðlar Mest lesið Sætti sig við að geta ekki breytt pabba sínum Lífið Opinbera haustrómantík á Spáni Lífið Digger grefur sína eigin gröf Gagnrýni Framhald af manninum sem mátti ekki fara út með strákunum Lífið Stefndu á 150 milljónir en einbýlið kostaði meira Lífið Ástarbréf til íslenskra költmynda Tónlist Hvað veistu um... Nóbelsverðlaunin? Lífið Er Skúli Mog að selja túristum niðurgreitt kornsíróp? Lífið Alaska og Flóni hætt saman Lífið Eiginmennirnir fá „ahhsonna aðeins“ útreið Menning Fleiri fréttir Fjörutíu ár frá stofnun Stöðvar 2: „Þetta varð milljónatjón“ Stefndu á 150 milljónir en einbýlið kostaði meira „Ætli við endum ekki í einhvers konar fráhvörfum“ Sætti sig við að geta ekki breytt pabba sínum Opinbera haustrómantík á Spáni Framhald af manninum sem mátti ekki fara út með strákunum Hvað veistu um... Nóbelsverðlaunin? Alaska og Flóni hætt saman Saga Sig og Villi naglbítur eignuðust dóttur Verðlaunin ráðgáta og tilfinningin klikkuð Óþekkti sonurinn leitaði Herbert uppi Er Skúli Mog að selja túristum niðurgreitt kornsíróp? Vinsældirnar skipti miklu máli fyrir arfleifð Johns Snorra Simmi og Auddi mættust aftur á skjánum Eva Marie Saint er látin Ung og upprennandi: „Pabbi segir mér alveg að hætta þessu“ „Það væri ekki hægt að skrifa þetta handrit“ Minntist pabba síns Johns Snorra: „Að sjálfsögðu hringdi ég í pabba!“ Dagbók lögreglu: Próflaus eineygður ökumaður flúði af vettvangi Grétu af gleði þegar þær hittust loksins Stjörnurnar þefuðu á Kjarval Ice Spice og Millie skelltu sér í pottinn Hvað veistu um... íslenska hönnun? Funheit í fimm ára afmæli Engum brögðum beitt í útgáfuhófi Bragðs Tendra friðarsúluna í tuttugasta sinn Elegant herrar selja perlu í 101 Tískudrottningar fögnuðu kærkominni opnun Dorrit um skilnaðinn: „Líf mitt er algjörlega á hvolfi“ Barnsfaðir Gypsy Rose fannst látinn Sjá meira