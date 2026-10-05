Arnar situr fyrir svörum í Tallinn Valur Páll Eiríksson skrifar 5. október 2026 13:45 Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands, situr fyrir svörum. Vísir/Anton Brink Arnar Gunnlaugsson og Guðlaugur Victor Pálsson sitja fyrir svörum á blaðamannafundi á Lilleküla-vellinum í Tallinn þar sem Ísland mætir Eistlandi í Þjóðadeildinni annað kvöld. Fundurinn hefst klukkan 14:15. Ísland sækist eftir því að vinna þriðja leikinn í röð eftir tvo 3-0 sigra á Lúxemborg og Búlgaríu. Toppsæti riðilsins er undir þar sem Ísland situr með sjö stig en Eistland er með fimm stig. Liðin gerðu 1-1 jafntefli á Laugardalsvelli fyrir rúmri viku og strákarnir okkar stefna að því að bæta upp fyrir það og vinna leik morgundagsins. Blaðamannafundinn má sjá í spilaranum og hefst klukkan 14:15. Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið Brotinn Gylfi Þór fórnar sér: „Brynja, ég elska þig“ Fótbolti Ákvörðun Vals algjörlega galin og það sýnir sig núna Íslenski boltinn Allt á suðupunkti: Saka Ísraela um að hrækja á aðstoðarmann Heimis Fótbolti „Þetta er ástæðan fyrir því að allir hata Bandaríkin“ Fótbolti Ökuþórar hrista hausinn: „Eins og Lego kappakstur“ Formúla 1 Bakgarðsáskorunin: Hroturnar heyrðust í beinni útsendingu Sport Ráða nýjan yfirþjálfara eftir líkamsárás forverans Sport Meiddist í Portúgal Enski boltinn Gylfi með til Eistlands Fótbolti Sveindís til Króatíu eftir dramatík gegn toppliðinu Fótbolti Fleiri fréttir Arnar situr fyrir svörum í Tallinn Dregur sig úr landsliðshópnum Brotinn Gylfi Þór fórnar sér: „Brynja, ég elska þig“ Markvörður Eista meiddur Gylfi með til Eistlands Fljúga til Færeyja í hádeginu Meiddist í Portúgal „Skilgreinandi augnablik“ „Þetta er ástæðan fyrir því að allir hata Bandaríkin“ Segir dyrnar opnar fyrir Ronaldo en biðst ekki afsökunar Ákvörðun Vals algjörlega galin og það sýnir sig núna Allt á suðupunkti: Saka Ísraela um að hrækja á aðstoðarmann Heimis Zirkzee með sigurmark en Klopp áfram í brasi Sjáðu fernu Niu og þrennu Ásu í ótrúlegum leik Sveindís til Króatíu eftir dramatík gegn toppliðinu Karólína skoraði og Cecilía hélt hreinu í síðasta leik fyrir HM-umspilið Súrt jafntefli í seinni leiknum sem enginn vildi spila Arftaki Ronaldo áfram sjóðheitur í sigri Tveir í bann fyrir að bauna á Heimi og Ísraelar með sorgarbönd „Við erum alltaf að fara að taka þetta“ „Þetta er bara víti og rautt spjald“ Breiðablik - Þróttur 5-4 | Ótrúleg endurkoma meistaranna Fýluferð til Keflavíkur: „Vitum ekkert eins og staðan er núna“ Sjáðu mörkin úr slátrun Englands FH - ÍBV 5-0 | Stórsigur FH sem lagaði markatöluna Modric skammast sín Heimir íhugar ekki afsögn og UEFA þurfi að skoða sín mál Strákarnir sitja fastir Hundur truflaði sigur Skota í Skopje Arnar bregst við banni og meiðslum: Þrír nýir með landsliðinu til Tallinn Sjá meira