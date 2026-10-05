Fótbolti

Arnar situr fyrir svörum í Tallinn

Valur Páll Eiríksson skrifar
Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands, situr fyrir svörum.
Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands, situr fyrir svörum. Vísir/Anton Brink

Arnar Gunnlaugsson og Guðlaugur Victor Pálsson sitja fyrir svörum á blaðamannafundi á Lilleküla-vellinum í Tallinn þar sem Ísland mætir Eistlandi í Þjóðadeildinni annað kvöld. Fundurinn hefst klukkan 14:15.

Ísland sækist eftir því að vinna þriðja leikinn í röð eftir tvo 3-0 sigra á Lúxemborg og Búlgaríu. Toppsæti riðilsins er undir þar sem Ísland situr með sjö stig en Eistland er með fimm stig.

Liðin gerðu 1-1 jafntefli á Laugardalsvelli fyrir rúmri viku og strákarnir okkar stefna að því að bæta upp fyrir það og vinna leik morgundagsins.

Blaðamannafundinn má sjá í spilaranum og hefst klukkan 14:15.

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