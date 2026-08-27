Fordæmalaus staða kom upp í Queensland í Ástralíu í fyrra, þegar staðgöngumóðir eignaðist „tvíbura“ sem áttu sitt hvora foreldrana. Konan fæddi dreng, sem var sonur hennar og eiginmanns hennar, og stúlku, sem var líffræðileg dóttir pars hvers barn hún hafði samþykkt að ganga með.
Bæði börnin komu í heiminn með keisara í nóvember í fyrra.
Það voru sameiginlegir vinir sem komu C og D í samband við A og B. C gat ekki eignast börn sjálf, þar sem hún fæddist án legs. A samþykkti að ganga með barn fyrir C og D en varð fyrir tilviljun ólétt að eigin barni á sama tíma.
Engin vafi leikur á því að drengurinn er líffræðilegur sonur A og B og að stúlkan er líffræðileg dóttir C og D. Þau hafa alist upp hjá foreldrum sínum frá fæðingu.
Málið vandaðist hins vegar þegar kom að því að úrskurða C og D forræði yfir stúlkunni.
Víðast hvar í heiminum eru lög skýr um það að sú kona sem gengur með og fæðir barn er móðir barnsins. Þess vegna þarf dómstóll að leggja blessun sína yfir yfirfærslu foreldraréttar frá staðgöngumóðurinni og til líffræðilegra foreldra.
Löggjöfin í Ástralíu kveður hins vegar á um að óheimilt sé að skilja að systkini sem verða til og koma í heiminn með staðgöngumæðrun.
Dómaranum var þannig nokkur vandi á höndum en komst á dögunum að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir að börnin hefðu verið fædd af sömu konu og á sama degi, væru þau ekki systkini í skilningi laga um staðgöngumæðrun.
Þó gat dómarinn þess einnig að kringumstæðurnar væru líklegar til að hafa tilfinningaleg áhrif á börnin, þeas að þau gætu upplifað tengsl við hvort annað án þess að alast upp á sama heimili.
Foreldrara barnanna hafa ákveðið að börnin kynnist hvort öðru og að greina þeim frá tengslum þeirra smám saman, í takt við aldur og þroska.
Guardian greindi frá.