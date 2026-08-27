Að minnsta kosti 165 eru látnir og yfir 1.500 saknað

Yfir 1.500 er saknað eftir að jökulhrun olli skyndiflóði á landamærum Nepal og Tíbet. Svæðið er vinsælt meðal göngufólks og pílagríma og meirihluti þeirra sem saknað er eru ferðamenn.
Flóðið tók heilu þorpin með sér og að minnsta kosti 165 eru látnir.
Að sögn yfirvalda er 826 saknað í Nepal, þar af um 600 erlendra ferðamanna. Flestir, 177, eru frá Indlandi, 63 frá Bandaríkjunum, 34 frá Ástralíu, 33 frá Bretlandi og 25 frá Kanada.
Kínversk stjórnvöld segja að minnsta kosti 558 saknað Tíbet megin, þar af 260 erlendra ferðamanna.
Upphaflega var talið að jarðhræringar hefðu valdið jökulhruninu en yfirvöld í Bandaríkjunum sögðu síðar að það sem hefði virst vera 4,4 stiga skjálfti hefði í raun verið titringur vegna jökulhrunsins.
António Guterres, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, segir að unnið sé að því að koma björgunarteymum og nauðþurftum á vettvang. Stjórnvöld vestanhafs segjast munu leggja 500 þúsund dali, jafnvirði 60 milljóna króna, í neyðaraðstoð.
Í frétt Vísis frá því í gær má finna myndskeið sem sýna ofurafl aurflóðsins.