Athafnafólkið Camilla Rut Arnarsdóttir, markaðsstjóri Hopp, og unnusti hennar, Valgeir Gunnlaugsson, pítsabakari og eigandi Pizza 107, hafa slitið trúlofuninni. Þau byrjuðu að stinga saman nefjum sumarið 2022 en höfðu þekkst nokkuð lengi fyrir það. Þau trúlofuðu sig svo í febrúar 2024.
Það er mbl.is sem greinir frá en þar er haft eftir Camillu að þau Valgeir séu enn bestu mátar en hún hafi nú flutt búferlum að Hellishólum ásamt sonum sínum. Það hafi verið æskudraumur að dvelja í sveitinni hjá afa hennar til lengri tíma.
Þá er einnig haft eftir henni að þau heyrist reglulega og það sé mikill samgangur en þau eiga bæði börn úr fyrri samböndum, Camilla á tvö börn og Valli eitt.
Camilla var viðmælandi í viðtalsliðnum Ást er á Vísi í september 2023 og lýsti hún þá sambandinu sem „týnda púslinu sem fannst undir sófa, eða vel smurða tannhjólinu sem einfaldlega virkar.“
Hún sagði þau jafnframt bæði hafa gengið í gegnum alls konar lífsreynslu áður en þau tóku saman og henni þætti hvað vænst um það í sambandinu hversu opinská, heiðarleg og samstíga þau væru.
Camilla Rut Rúnarsdóttir, áhrifavaldur og athafnakona, og Valgeir Gunnlaugsson, pítsabakari og eigandi pizza 107, eru trúlofuð. Camilla greindi frá tímamótunum í story á Instagram.