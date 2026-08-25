Sveitarstjórn Langanesbyggðar hefur ákveðið kanna hug íbúa til áforma um gerð vindmyllugarða í sveitarfélaginu og iðnaðarsvæðis við Finnafjörð í tengslum við gerð stórskipahafnar. Málið þykir heitt meðal íbúa en oddvitinn segir niðurstöðurnar verða hafðar til hliðsjónar við framhald málsins.
Í beinni útsendingu í kvöldfréttum Sýnar frá Þórshöfn var rætt við Jóhann Hafberg Jónasson, oddvita Langanesbyggðar, en um aldarfjórðungur er frá því málið komst fyrst á dagskrá í opinberri umræðu.
Það var árið 2005, fyrir 21 ári, sem stórskipahöfn í Gunnólfsvík fór inn á aðalskipulag Skeggjastaðahrepps. Þau áform áttu síðan eftir að stækka og breytast og teikningar voru gerðar að sannkallaðri risahöfn í Finnafirði ásamt iðnaðarsvæði.
Talað var um umskipunarhöfn vegna siglinga um norðurheimskautið en einnig höfn vegna olíu- og gasvinnslu á Drekasvæðinu.
Árið 2013 kom eitt stærsta hafnafyrirtæki Evrópu, þýska félagið Bremenports, inn í verkefnið og fjármagnaði það undirbúningsrannsóknir í Finnafirði.
Árið 2019 var undirritaður samstarfssamningur milli Langanesbyggðar, Vopnafjarðarhrepps, Bremenports og Verkfræðistofunnar Eflu um þróun og uppbyggingu hafnarstarfsemi í Finnafirði.
Núna gengur viðskiptahugmyndin út á það að reisa vindorkuver ofan Þórshafnar. Raforkan yrði nýtt í Finnafirði til að framleiða rafeldsneyti fyrir skip og flugvélar. Fiskeldisstöð yrði hliðarverkefni.
Fulltrúar Bremenports komu til landsins í lok marsmánaðar og héldu þá íbúafund á Þórshöfn um verkefnið. Ennfremur funduðu þeir með fulltrúum forsætisráðuneytis. Þeir sögðu þá í viðtali á Sýn að þeir teldu Finnafjarðarverkefnið rýma vel við áherslur íslenskra stjórnvalda.
Ný sveitarstjórn Langanesbyggðar hefur núna ákveðið að láta gera skoðanakönnun meðal íbúa til að kanna hug þeirra til málsins. Hér má heyra viðtalið við oddvitann í sjónvarpsfrétt Sýnar:
Fulltrúar þýska félagsins Bremenports eru enn áhugasamir um uppbyggingu alþjóðahafnar og iðnaðarsvæðis í Finnafirði við Langanes og segja aðstæður þar ákjósanlegar. Þetta kom fram á íbúafundi á Þórshöfn í síðustu viku en Þjóðverjarnir nýttu einnig Íslandsheimsóknina til að funda með fulltrúum forsætisráðuneytis.
Framgangur hugmynda um stórskipahöfn í Finnafirði við Langanes tafðist vegna covid-faraldursins. Áform um að taka upp þráðinn á ný eru sögð stranda á því að engin áheyrn fáist hjá íslenska ríkinu.
Sveitarstjórn Langanesbyggðar skoðar nú hugmyndir um að reisa hátt í þrjúhundruð vindmyllur á sex svæðum milli Langaness og Vopnafjarðar. Rætt er um að allt að eitt þúsund megavött raforku verði virkjuð í vindmyllugörðunum.
Stórskipahöfn í Finnafirði myndi hafa gríðarleg áhrif á norðausturhorni landsins en er jafnframt ávísun á átök, jafnt heima í héraði sem og í landsmálaumræðunni.