Portúgalsfarinn á bak við lás og slá

Karlmaður á sextugsaldri, sem handtekinn var í flugstöð Leifs Eiríkssonar í gærkvöld, hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald til föstudagsins 9. október. Hann er nú sá eini sem er í haldi vegna rannsóknar á fíkniefnasölu og peningaþvætti en alls voru sautján handteknir vegna málsins.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu. Hann hafi handtekinn í þágu rannsóknar málsins.
Maðurinn var handtekinn þegar hann kom með flugi frá Portúgal. Lögreglan ætlaði að handtaka hann í aðgerðunum í september en hann var þá erlendis. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur hann verið ytra í einhvern tíma en hann er með skráð símanúmer í Portúgal.
Sjá einnig: Athafnamaður sagður handtekinn í Leifsstöð
Sautján manns voru handteknir vegna málsins 22. september. Sex þeirra sátu í gæsluvarðhaldi. Öllum sautján hefur síðan verið sleppt úr haldi vegna málsins og síðustu tveir voru látnir lausir á föstudag.
Málið er um margt forvitnilegt meðal annars vegna fjölda hinna handteknu og tengsla við bílaumboðið BL sem segist vinna með lögreglu við rannsókn málsins. Veistu eitthvað um málið? Sendu okkur fréttaskot á Vísi.
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Lögreglan ákveður síðar í dag hvort hún krefst gæsluvarðhalds yfir manninum sem var handtekinn í flugstöð Leifs Eiríkssonar í gærkvöldi. Hann er sá eini sem er nú í haldi vegna rannsóknar á fíkniefnasölu og peningaþvætti.
Þeir tveir sem sátu eftir í gæsluvarðhaldi af þeim sautján sem voru upphaflega handteknir í tengslum við rannsókn lögreglunnar á sölu fíkniefna og peningaþvætti eru nú lausir og frjálsir ferða sinna.
Sautján manns voru handteknir í samhæfðum aðgerðum lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu þriðjudaginn 22. september. Þetta staðfesti lögreglan í samtali við fréttastofu. Sex þeirra voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald á grundvelli rannsóknarhagsmuna og eru allir í einangrun. Ellefu manns voru handteknir til viðbótar við sexmenningana, allir sama dag. Lögregla gat ekki að svo stöddu sagt til um stöðu þeirra ellefu í málinu.