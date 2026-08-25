Innlent

Hætta að keyra fjarskiptastaði með ljósavélum

Árni Sæberg skrifar
Slórfell var síðasti fjarskiptastaður Mílu sem var rekinn með svokallaðri síkeyrslu.
Slórfell var síðasti fjarskiptastaður Mílu sem var rekinn með svokallaðri síkeyrslu. Míla

Míla hefur lokið mikilvægu skrefi í orkuskiptum fjarskiptainnviða landsins með uppsetningu rafgeymakerfis, sólarsella og vindmyllu á fjarskiptastaðnum Slórfelli á Möðrudalsöræfum. Slórfell var síðasti fjarskiptastaður fyrirtækisins þar sem dísilrafstöð hafði verið í samfelldum rekstri allan sólarhringinn, svokölluð síkeyrsla. Með nýju orkukerfi hefur tekist að draga verulega úr olíunotkun og losun gróðurhúsalofttegunda.

Í fréttatilkynningu þess efnis frá Mílu segir að Slórfell hafi um árabil gegnt lykilhlutverki í fjarskiptum á norðanverðu miðhálendinu. Þar séu meðal annars rekin örbylgjusambönd, farsímasendar og Tetra-kerfi Neyðarlínunnar. Þar sem staðurinn er utan almenns raforkukerfis hafi dísilrafstöð verið í gangi allan sólarhringinn, allt árið um kring, til að tryggja órofið fjarskiptasamband á svæðinu.

Haustið 2025 hafi verið ákveðið að ráðast í aðgerðir til að minnka umhverfisáhrif rekstursins. Í samstarfi við Bláorku hafi verið mótuð lausn í tveimur áföngum. Í fyrri áfanga 60 kWh lithium-rafgeymakerfi verið sett upp, sem gerir rafstöðinni kleift að keyra í styttri lotum með meiri afköstum og hlaða rafgeymana á meðan. Í kjölfarið hafi rafstöðin að jafnaði aðeins þurft að ganga um sjö klukkustundir á sólarhring í stað þess að vera í stöðugum rekstri.

Í síðari áfanga verkefnisins 24 sólarsellur, sem geta skilað allt að 11 kW við bestu aðstæður, verið settar upp auk 800 W vindmyllu. Með þessu nýti Míla þá endurnýjanlegu orku sem aðstæður á staðnum bjóða upp á, bæði sól og vind. Dísilrafstöðin verði áfram hluti af kerfinu og fari sjálfkrafa í gang ef þörf krefur til að tryggja rekstraröryggi. Áætlað sé að notkun á dísilolíu fari úr 12 þúsund lítrum á ári í um 6 þúsund lítra, sem sé töluverð kostnaðarlækkun.

„Framkvæmdin á Slórfelli markar tímamót í orkuskiptum Mílu. Með henni hefur fyrirtækið lokið endurnýjun orkukerfa á öllum fjarskiptastöðvum sem áður reiddu sig alfarið á síkeyrslu. Þetta er jafnframt liður í áherslu Mílu á ábyrgan og öruggan rekstur fjarskiptainnviða þar sem unnið er markvisst að því að draga úr umhverfisáhrifum starfseminnar. Verkefnið sýnir hvernig hægt er að nýta blandaðar orkulausnir til að auka sjálfbærni á afskekktum fjarskiptastöðum án þess að gefa eftir í rekstraröryggi.“

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