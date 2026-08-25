Hætta að keyra fjarskiptastaði með ljósavélum

Míla hefur lokið mikilvægu skrefi í orkuskiptum fjarskiptainnviða landsins með uppsetningu rafgeymakerfis, sólarsella og vindmyllu á fjarskiptastaðnum Slórfelli á Möðrudalsöræfum. Slórfell var síðasti fjarskiptastaður fyrirtækisins þar sem dísilrafstöð hafði verið í samfelldum rekstri allan sólarhringinn, svokölluð síkeyrsla. Með nýju orkukerfi hefur tekist að draga verulega úr olíunotkun og losun gróðurhúsalofttegunda.
Í fréttatilkynningu þess efnis frá Mílu segir að Slórfell hafi um árabil gegnt lykilhlutverki í fjarskiptum á norðanverðu miðhálendinu. Þar séu meðal annars rekin örbylgjusambönd, farsímasendar og Tetra-kerfi Neyðarlínunnar. Þar sem staðurinn er utan almenns raforkukerfis hafi dísilrafstöð verið í gangi allan sólarhringinn, allt árið um kring, til að tryggja órofið fjarskiptasamband á svæðinu.
Haustið 2025 hafi verið ákveðið að ráðast í aðgerðir til að minnka umhverfisáhrif rekstursins. Í samstarfi við Bláorku hafi verið mótuð lausn í tveimur áföngum. Í fyrri áfanga 60 kWh lithium-rafgeymakerfi verið sett upp, sem gerir rafstöðinni kleift að keyra í styttri lotum með meiri afköstum og hlaða rafgeymana á meðan. Í kjölfarið hafi rafstöðin að jafnaði aðeins þurft að ganga um sjö klukkustundir á sólarhring í stað þess að vera í stöðugum rekstri.
Í síðari áfanga verkefnisins 24 sólarsellur, sem geta skilað allt að 11 kW við bestu aðstæður, verið settar upp auk 800 W vindmyllu. Með þessu nýti Míla þá endurnýjanlegu orku sem aðstæður á staðnum bjóða upp á, bæði sól og vind. Dísilrafstöðin verði áfram hluti af kerfinu og fari sjálfkrafa í gang ef þörf krefur til að tryggja rekstraröryggi. Áætlað sé að notkun á dísilolíu fari úr 12 þúsund lítrum á ári í um 6 þúsund lítra, sem sé töluverð kostnaðarlækkun.
„Framkvæmdin á Slórfelli markar tímamót í orkuskiptum Mílu. Með henni hefur fyrirtækið lokið endurnýjun orkukerfa á öllum fjarskiptastöðvum sem áður reiddu sig alfarið á síkeyrslu. Þetta er jafnframt liður í áherslu Mílu á ábyrgan og öruggan rekstur fjarskiptainnviða þar sem unnið er markvisst að því að draga úr umhverfisáhrifum starfseminnar. Verkefnið sýnir hvernig hægt er að nýta blandaðar orkulausnir til að auka sjálfbærni á afskekktum fjarskiptastöðum án þess að gefa eftir í rekstraröryggi.“