Þegar ég flutti til Íslands fyrir mörgum árum horfði ég á íslensk stjórnmál með augum manns sem kom úr allt öðru evrópsku samfélagi. Eins og margir útlendingar reyndi ég fyrst að skilja flokkana út frá einföldum skilgreiningum: hægri, vinstri, frjálslyndir eða íhaldssamir.
En með tímanum fór ég að átta mig á því að á Íslandi eru stjórnmál oft dýpra tengd sögu landsins, samfélagsgerðinni og ákveðinni samfélagsmenningu.
Undanfarið hef ég velt því fyrir mér hvernig Sjálfstæðisflokkurinn heldur áfram að hafa sterka stöðu, þrátt fyrir gagnrýni, breytingar í samfélaginu og sífellda umræðu um framtíð landsins.
Og ég held að útlendingur sem býr hér nógu lengi fari smám saman að skilja hvers vegna.
Margir horfa á flokkinn eingöngu út frá hefðbundnum stjórnmálum. En kannski liggur hluti fylgisins líka í einhverju menningarlegu.
Sjálft orðið „sjálfstæði“ hefur sérstaka merkingu á Íslandi.
Það snýst ekki aðeins um stjórnmál.
Það snýst líka um hvernig margir Íslendingar líta á sjálfa sig og landið sitt.
Lítið samfélag á eyju langt úti í Atlantshafi sem hefur í gegnum söguna þurft að treysta á eigið úthald, eigin lausnir og ákveðna seiglu.
Sem útlendingur hef ég tekið eftir því að margir Íslendingar meta enn mjög ákveðin gildi: sjálfstæði, ábyrgð, vinnusemi, raunsæi og stöðugleika.
Jafnvel fólk sem gagnrýnir einstakar ákvarðanir flokksins virðist stundum samt tengja við ákveðna hugmynd um Ísland sem flokkurinn hefur lengi staðið fyrir.
Kannski vegna þess að þegar samfélög breytast hratt leitar fólk oft í eitthvað sem veitir tilfinningu fyrir samfellu og festu.
Ég held líka að margir útlendingar skilji Ísland aðeins að hluta ef þeir horfa eingöngu á Reykjavík eða umræðuna á samfélagsmiðlum.
Það er líka til önnur hlið á Íslandi.
Ísland lítilla bæja.
Fólks sem vinnur á sjónum, í ferðaþjónustu, iðnaði eða fjölskyldufyrirtækjum.
Fólks sem vill breytingar, en ekki of hraðar breytingar.
Kannski er sú rödd ekki alltaf sú háværasta.
En hún er engu að síður stór hluti af íslensku samfélagi.
Þetta þýðir auðvitað ekki að allir eigi að vera sammála Sjálfstæðisflokknum.
Lýðræði byggist einmitt á ólíkum skoðunum og opnum umræðum.
En eftir að hafa búið hér lengi hef ég smám saman farið að skilja að stuðningur við flokkinn snýst fyrir marga ekki aðeins um einstök kosningamál.
Hann snýst líka um ákveðna sýn á Ísland, sjálfstæði og samband einstaklingsins við samfélagið.
Og kannski er það einmitt það sem margir útlendingar skilja ekki alveg í byrjun.
Höfundur er skáld, rithöfundur og þýðandi.
Þuríður B. Ægisdóttir skrifar
Finnbogi Vikar Guðmundsson skrifar
Haraldur Ólafsson skrifar
Ingileif Friðriksdóttir skrifar
Jóhannes Þór Skúlason skrifar
Ámundi Loftsson skrifar
Inga Henriksen skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Guðrún Elísa Sævarsdóttir skrifar
Ingrid Kuhlman skrifar
Ragnar Freyr Ingvarsson skrifar
Mikael Lind skrifar
Þuríður Harpa Sigurðardóttir skrifar
Guðmundur S. Johnsen skrifar
Unnar Þór Sæmundsson skrifar
Freyr Snorrason,Arnar Ingi Ingason skrifar
Guðrún Hafsteinsdóttir skrifar
Björg Magnúsdóttir skrifar
Meyvant Þórólfsson skrifar
Stefán Þór Eysteinsson skrifar
Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar
Bjarni Fritzson skrifar
Ásdís Kristjánsdóttir skrifar
Ingibjörg Þóra Haraldsdóttir skrifar
Viktor Orri Valgarðsson skrifar
Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns,Hans Alexander Margrétarson Hansen skrifar
Ingvar P. Guðbjörnsson skrifar
Halldóra Jóna Guðmundsdóttir skrifar
Geir Finnsson skrifar