Skoðun

Virðing, virkni og góð lífs­gæði alla ævi

Ellý Tómasdóttir og Ólafía Ingólfsdóttir skrifa

Eldra fólk er ómetanlegur hluti samfélagsins í Árborg. Þetta er hópur sem hefur byggt upp samfélagið okkar og lagt sitt af mörkum í gegnum árin. Því er mikilvægt að sveitarfélagið leggi áherslu á að þjónusta, umhverfi og tækifæri taki mið af þörfum eldri íbúa.

Við viljum sjá samfélag þar sem fólk getur lifað sjálfstæðu lífi sem lengst, við góðar aðstæður og haft tækifæri til að taka virkan þátt í samfélaginu. Félagsstarf eldri borgara er öflugt og mikilvægt, en það nær ekki til allra. Því þarf að tryggja fjölbreytt tækifæri til virkni og þátttöku, sem taka mið af ólíkum þörfum fólks.

Einnig er mikilvægt að huga að þeim sem flytja í sveitarfélagið á efri árum. Aðstæður fólks eru mismunandi og því skiptir máli að móttakan sé góð, upplýsingar skýrar og aðgengilegar og að eldra fólk finni sig velkomið og geti tekið þátt í samfélaginu frá fyrsta degi.

Stuðningur við aðstandendur og aðgengi að þjónustu

Aðstandendur standa oft einir þegar á reynir. Þegar veikindi eða færniskerðing kemur upp breytist líf heillar fjölskyldu. Makar og börn taka á sig aukna ábyrgð, oft án þess að vita hvert á að leita eða hvaða úrræði eru í boði.

Hér er mikilvægt að bæta aðgengi að upplýsingum og styrkja stuðning við aðstandendur. Tengiráðgjöf í Árborg hefur sýnt hversu miklu máli skiptir að fólk þurfi ekki að standa eitt og velta fyrir sér hvert það á að leita. Öflug tengiráðgjöf styrkir ekki aðeins aðgengi að úrræðum heldur einnig virkni og félagsleg tengsl eldra fólks. Mikilvægt er að byggja áfram á þeirri góðu vinnu.

Umhverfi, lífsgæði og framtíðarsýn

Daglegt umhverfi skiptir miklu máli fyrir lífsgæði. Gönguleiðir og útivistarsvæði í nærumhverfinu eiga að hvetja til hreyfingar og vera aðgengileg fyrir alla. Það þarf að vera auðvelt að fara út, ganga í rólegheitum og setjast niður þegar þörf krefur. Slík atriði eru grunnur að góðum lífsgæðum.

Í kosningabaráttunni heyrum við oft loforð um öfluga þjónustu, en það sem skiptir máli er hvernig hún virkar í raun. Þetta snýst um daglegt líf eldra fólks.

Við viljum tryggja að þjónusta sé skýr, aðgengileg og til staðar þegar fólk þarf á henni að halda. Við viljum einfalda upplýsingagjöf, styrkja tengiráðgjöf og styðja betur við aðstandendur, ásamt því að skapa fleiri tækifæri til virkni. Þá leggjum við einnig áherslu á að bæta nærumhverfi fólks og móttöku nýrra íbúa.

Markmiðið er skýrt: Árborg á að vera samfélag þar sem fólk getur lifað góðu og sjálfstæðu lífi og tekið þátt í samfélaginu.

Höfundar skipa 2. og 11. sæti á B lista Framsóknar í Árborg.

