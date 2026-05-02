Hveragerði á að vera samfélag fyrir alla – líka þegar við eldumst. Margt er mjög vel gert í þjónustu við eldri borgara. Öflugt starf Félags eldri borgara hefur skapað mikilvægan vettvang fyrir samveru, hreyfingu og virkni. Þá er innleiðing samþættrar heimaþjónustu – þar sem heimahjúkrun og félagsleg heimaþjónusta vinna saman – skref í rétta átt. En það er ekki nóg.
Of margir eldri borgarar búa enn við félagslega einangrun. Þrátt fyrir gott félagsstarf ná úrræðin ekki til allra. Þar þarf sveitarfélagið að stíga fastar inn og taka meiri ábyrgð. Við á S-listanum viljum ná betur til þeirra sem standa utan samfélagsins og tryggja að enginn verði eftir, meðal annars með sterkari tengingu milli félagsstarfs og heimaþjónustu og framlagi frá sjálfboðaliðum. Þá þarf að huga að fjölgun dagdvalarrýma í bænum þegar hlutfall eldra fólks fer vaxandi. Dagdvöl er afar mikilvæg fyrir þá sem búa heima en hafa þörf fyrir stuðning yfir daginn og til að létta undir með ástvinum.
Nýtum möguleika velferðartækni
Við viljum einnig setja velferðartækni í forgang – án þess þó að hún komi nokkru sinni í stað mannlegra samskipta og innlits heimaþjónustunnar. Með réttri notkun getur tæknin aukið öryggi, bætt þjónustu og styrkt sjálfstæði. Skjáheimsóknir og skynjarar sem greina fallslys eða frávik í daglegri rútínu eru dæmi um lausnir sem þegar eru til staðar hér á landi. Hér í Hveragerði vantar hins vegar skýra stefnu um notkun velferðartækni og fræðslu á því sviði. Með markvissri innleiðingu ætti velferðartæknin að geta nýst öllum þeim sem á þurfa að halda.
Græn svæði eru lýðheilsumál
Náttúran er einn helsti styrkleiki Hveragerðis. Græn svæði og gönguleiðir eru ekki bara fegurð – þau eru lýðheilsumál. Regluleg útivera bætir bæði líkamlega og andlega heilsu og getur dregið úr félagslegri einangrun. Við viljum tryggja aðgengi fyrir alla með öruggum stígum, bekkjum og góðri aðstöðu sem hvetur til útiveru og samveru.
Við á S-listanum ætlum að:
●berjast gegn félagslegri einangrun með markvissum aðgerðum
●hraða innleiðingu velferðartækni
●efla aðgengi að grænum svæðum
●þróa þjónustu í virku samstarfi við notendur og Félag eldri borgara
Nálgun S-listans er einföld: við viljum ekki þróa þjónustu fyrir fólk – heldur með fólki. Þrátt fyrir að eldri borgarar í Hveragerði búi við góða þjónustu í dag eiga þeir rétt á enn betri þjónustu á morgun.
Greinarhöfundar eru eldri borgarar og frambjóðendur á S-listanum í Hveragerði
