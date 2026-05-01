Við skipulag og umhverfismótun þarf að huga að mikilvægum lífsgæðum í nærumhverfi fólks. Þetta á ekki síst við um þéttingu með nýbyggingum í eldri hverfum.
Dæmi um slík lífsgæði eru ósnortin náttúra, opin svæði, leikvettvangur barna, víðfeðmi, útsýni, dagsbirta, sólarljós, samræmt yfirbragð í eldri byggingarstíl, kennileiti, saga og sérkenni eldri hverfa, innviðir á borð við skóla og samgöngur, samheldni íbúa og samráð við íbúana.
Ofurþétting borgaryfirvalda í grónum hverfum, á undanförnum árum, byggir á þeirri sannfæringu að til sé aðeins eitt, algilt og endanlega rétt skipulag, hafið yfir allan vafa og hafið yfir skoðanir, réttindi, hagsmuni og tilfinningar íbúanna. Í slíkum tilfellum er yfirleitt valtað yfir flest þau lífsgæði sem talin eru upp hér að framan, án þess að íbúarnir sem fyrir eru fái nokkru um það ráðið. Slíkt háttalag er í raun innrás í nærumhverfi. Ofstæki af þessu tagi hefur kveikt ófriðarbál milli borgaryfirvalda og borgarbúa um alla borg: í Bústaðahverfi, Laugardalnum, Skerjafirði, Breiðholti og í Grafarvogi.
Ofurþéttingin studd með samningi um vaxtarmörk hefur líka haft mjög neikvæð áhrif á efnahagsleg lífskjör reykvíkinga með uppsprengdu lóða- og íbúðaverði og tilheyrandi verðbólguáhrifum.
Miðflokkurinn vill uppræta slíkan yfirgang. Við viljum að unnið sé að skipulagsmálum í hverfum borgarinnar í sátt og samstarfi við íbúana og að þeir fái ótvíræðan rétt til að hafa áhrif á ákvarðanir um nærumhverfi sitt. Grafarvogsbúar hafa oft þurft að líða fyrir íþyngjandi afskipti borgaryfirvalda af sínum málum. Skemmst er að minnast sameininga og hrókeringa á skólum Grafarvogs. Allt það rask var réttlætt með hagræðingu sem aldrei skilaði sér. Ef Miðflokkurinn kemst til valda munum við afturkalla áform borgaryfirvalda um fyrirhugaða ofurþéttingu í Grafarvogi og víðar.
Í stað þess að öllum nýjum íbúðum sé komið fyrir í fjölbýlishúsum sem troðið er inn í gróin hverfi eins og hér hefur verið lýst, vill Miðflokkurinn brjóta land undir ný íbúðahverfi fyrir fjölbreytta, fjölskylduvæna íbúðabyggð, í fjölbýlishúsum, raðhúsum og einbýlishúsum með nægum bílastæðum. Þannig verði tryggt val á búsetukosti í samræmi við eftirspurn.
Vinstri meirihlutinn er hins vegar andvígur slíku vali. Árið 2024 samþykkti hann byggingaráform fyrir 1289 íbúðir í Reykjavík. Gert er ráð fyrir að 99% þeirra íbúða verði í fjölbýlishúsum.
Við höfnum slíku einhliða forræði yfirvalda. Við viljum stórauka lóðaframboð fyrir alla búsetukosti, færa almennum borgurum aftur réttinn til að fá úthlutað lóðum, lækka þannig lóða- og íbúðaverð og gera sem flestum kleift að eignast eigin íbúð.
Höfundur er oddviti Miðflokksins í Reykjavík.
