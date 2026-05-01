Sanna er Zohran Mamdani Reykjavíkur Alfreð Sturla Böðvarsson skrifar 1. maí 2026 23:01 Borgarstjóri New York, hinn 34 ára Zohran Mamdani, er að gera stórkostlega hluti í stóra eplinu. Hann er byrjaður á þeirri vegferð að tryggja ókeypis leikskóla fyrir alla borgarbúa, að hluta til með fjármagni frá fylkinu, er að opna óhagnaðardrifnar matvöruverslanir á vegum borgarinnar, hefur lagt á fasteignaskatt á eignir yfir 5 milljón dollurum, ef eigendur þeirra búa ekki í borginni, og hefur gert ótal margt til þess að tryggja réttindi leigjenda og aðbúnað verkafólks. Kosningabarátta hans snerist um að hrifsa borgarbúa úr náköldum hrammi kapítalismans og verða borgarstjóri allra borgarbúa, ekki bara ríkasta eins prósentsins. Hans bíður reyndar erfitt verkefni, fjarhagsstaða borgarinnar var 5,4 milljarðar dollarar í mínus þegar hann tók við, og réttilega er Mamdani að auka álögur á fólk og fyrirtæki sem er vel aflögufært, en borgar allt of litla skatta, miðað við venjulegt launafólk - eins og er lenskan í Bandaríkjunum, þar sem ríkt fólk kemst upp með að borga persónulega ekkert til samfélagsins. Mamdani er sósíalískur demókrati, og kosning hans er vonarglæta í botnlausum spillingarpytti peninga og pólitíkur í Bandaríkjunum. Vonandi fær hann ráðrúm til þess að gera New York að manneskjulegri og sanngjarnari borg. Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur alla burði til þess að verða Mamdani Reykjavíkur, enda er hún langefst á lista oddvita sem fólk treystir best til þess að stjórna borginni. Hún er sósíalisti og lítur því ekki á borgina fyrst og fremst sem fyrirtæki, heldur þéttbýliskjarna þar sem stjórn borgarinnar snýst um að tryggja jafnrétti og velferð allra borgarbúa á ábyrgan og sjálfbæran hátt. Sósíalistar eins og Mamdani og Sanna leggja áherslu á réttláta skattlagningu og líta til dæmis á heimili sem mannréttindi, ekki markaðsvöru, eins og segir í áherslumálum Vinstrisins. Sem borgarstjóri myndi Sanna taka við miklu betra búi en Mamdani í New York, og ég er ekki í nokkrum vafa um að hún sé hæfasta manneskjan til þess að gegna þessu mikilvæga starfi, og efla Reykjavík enn frekar sem höfuðborg Íslands. Höfundur er Reykjavíkurbúi og sósíalisti. 