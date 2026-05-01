Langt frá hátekjulistanum

Ójöfnuður er til staðar á Íslandi og hefur veruleg áhrif á líf fólks. Helmingur alls auðs er í höndum tíu prósent landsmanna. Á sama tíma búa þúsundir barna við fátækt. Þegar auður og völd safnast á hendur fárra skapast skekkja sem bitnar á samfélaginu í heild. Þetta sjáum við skýrt í húsnæðismálum, þar sem fólk á í erfiðleikum með að finna heimili á meðan íbúðir standa tómar og eru notaðar sem fjárfesting.
Húsnæðisstefnur sveitarfélaga sem forgangsraða óhagnaðardrifinni húsnæðisuppbyggingu og sanngjörn skattheimta eru lykilatriði í að tryggja réttlátara samfélag. Til þess að slíkt verði að veruleika þurfum við nógu sterkt afl sem sameinast um slíkar áherslur.
Lausnin liggur í samstöðu. Þegar við leiðum hugann að því þá erum við flest nær því að lenda í fjárhagsvanda en að sjá nafn okkar birtast á hátekjulista. Þess vegna er það hagur okkar að sameinast gegn ójöfnuði og óréttlæti hvar sem slíkt birtist. Þegar við erum sundruð beinist athyglin ekki að rót vandans, sem er misskipting auðs og tekna þar sem þeir ríkustu halda áfram að græða á meðan við hin stöndum í stað eða bætum við okkur skuldum.
Við sem myndum þetta samfélag komum úr ólíkum áttum, með því að standa saman getum við haft raunveruleg áhrif og skapað betra samfélag fyrir okkur öll. Vinstrið stendur með ólíkum hópum líkt og eftirlaunafólki, harkandi leigubílstjórum, öryrkjum, fátæku fólki, hinsegin samfélaginu, sísparandi millistéttinni sem á samt aldrei pening, innflytjendum, einstæðum foreldrum, þeim sem berjast fyrir kvenfrelsi, náttúruverndarsinnum og blönkum núðlukaupandi stúdentum.
Það sem sameinar veruleika ólíkra hópa er sú staðreynd að ójöfnuður og óréttlæti ógna frelsi okkar allra. Þegar við stöndum saman erum við sterkari og getum skapað samfélag sem er réttlátara og mannúðlegra. Þess vegna býður Vinstrið fram fyrir þig, fyrir Reykjavík og fyrir okkur öll.
Ég trúi því að við séum öll betur sett í jafnara samfélagi og að sveitarstjórnarstigið skipti þar sköpum. Ef þú tekur undir hvet ég þig til að leggja þitt á vogarskálarnar með því að kjósa Vinstrið í komandi sveitarstjórnarkosningum. Með því að setja X við A styrkjum við rödd þeirra sem vilja sanngjarnara samfélag.
Vinstrið býður fram fjölbreytt fólk með fjölbreytta reynslu og þannig viljum við tryggja að sem flestar raddir komi að borðinu þar sem ákvarðanir eru teknar.
Gerum þetta saman!
Höfundur er borgarfulltrúi og oddviti Vinstrisins í kosningum í vor.
