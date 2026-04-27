Skoðun

Tími undan­bragða er liðinn – Mætir ráð­herra með svör?

Hjálmar Hallgrímsson skrifar

Það var mikill hiti og sterk samstaða á fjölmennum íbúafundi Grindvíkinga þann 22. apríl. Fólk er orðið langþreytt á óvissunni og þeirri forræðishyggju sem stjórnvöld hafa sýnt af sér í málefnum bæjarins. Það voru því mikil vonbrigði að forsætisráðherra skyldi ekki sjá sér fært að mæta á þennan mikilvæga fund til að hlusta og svara ákalli íbúanna milliliðalaust.

Ályktun íbúafundarins var afdráttarlaus: Grindvíkingum er algjörlega treystandi til að taka ákvarðanir um eigið líf. Við krefjumst þess að jafnræði verði tryggt í húsnæðismálum og að öllum, óháð fjölskyldugerð, verði gert kleift að flytja heim aftur án mismununar. Hugmyndir um annað eru óásættanlegar atlögur að tilvistarrétti bæjarins.

Forsætisráðherra hefur nú boðað komu sína á fund hjá íbúasamtökunum Járngerði í vikunni. Við þurfum ekki innantómar yfirlýsingar um samkennd, en við höfum fullar væntingar um að hún mæti með tilbúin svör. Það er lágmarkskrafa okkar að hún komi með útfærð plön Þórkötlu í farteskinu og tryggi að jafnræðisreglan verði virt. Við þurfum svör til að geta tekið ákvarðanir um næsta haust og okkar framtíð. Tími undanbragða er liðinn.

Höfundur er bæjarfulltrúi í Grindavík.

Skoðun

Mest lesið