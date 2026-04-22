Nýr golf­völlur í Reykja­vík

Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar

Golf hefur á undanförnum árum fest sig í sessi sem ein stærsta lýðheilsu- og fjölskylduíþrótt landsins. Á landsvísu eru hátt í 30 þúsund einstaklingar skráðir í golfhreyfinguna og fjölgunin hefur verið meiri en í flestum öðrum íþróttagreinum. Þar af er fjölgunin mest á meðal þeirra sem eru 50 ára og eldri.

Yfir 1000 einstaklingar eru nú á biðlista eftir því að komast að hjá Golfklúbbi Reykjavíkur. Langir biðlistar sýna skýrt að núverandi aðstaða er ekki að anna eftirspurn. Aðstaðan fyrir golfiðkun í Reykjavík er einfaldlega orðin of lítil miðað við þann fjölda sem vill stunda íþróttina. Það er jákvætt að gríðarleg gróska sé í golfi, en borgin verður að bregðast við með raunverulegum aðgerðum. Við getum ekki treyst á nágrannasveitarfélögin um uppbyggingu aðstöðu fyrir kylfinga sem búa í Reykjavík. Það þarf að skoða ný svæði undir golfvöll í samstarfi við golffélög og kylfinga á næsta kjörtímabili. Jafnframt þarf að skoða smærri og hagkvæmari útfærslur, svo sem stækkun núverandi svæða, 9 holu velli, par-3 velli, vipp- og púttsvæði og fleiri inniherma í hverfum borgarinnar til að auka aðgengi að íþróttinni.

Jöfnum aðstöðumun

Um 15 prósent skráðra kylfinga á Íslandi eru börn og unglingar, sem setur Ísland í efstu sæti í Evrópu yfir hlutfall 18 ára og yngri skráð í golfklúbba. Reykjavíkurborg hefur stutt við þessa þróun með frístundastyrkjum fyrir börn en borgin getur einnig komið til móts við golfiðkun barna með litlum æfingasvæðum í hverfum borgarinnar þar sem börn geta prófað sig áfram í íþróttinni.

Við í Framsókn höfum lagt til í borgarstjórn að komið verði á fót frístundastyrkum fyrir tekjulágt eldra fólk til að auka aðgengi þess að íþróttum. Komumst við í meirihluta á komandi kjörtímabili munum við láta það verða að veruleika, en núverandi meirihluti borgarstjórnar kærði sig ekki um að samþykkja þetta góða lýðheilsumál.

Hvers vegna golf?

Golf er einstök íþrótt að því leyti að hún sameinar hreyfingu, útivist, félagsskap og náttúruupplifun. Á Íslandi hefur hún rutt sér til rúms sem almenningsíþrótt og hún er lágþröskulda hreyfing, fyrir bæði ungt og eldra fólk, sem getur með golfi verið virkt allt sumarið og haldið við færni yfir veturinn með æfingum í golfhermum. Ávinningurinn til lengri tíma er augljós. Bætt lýðheilsa og aukin félagsleg virkni þýðir til lengri tíma minna álag á félags- og heilbrigðisþjónustu. Rannsóknir benda jafnframt til þess að þeir sem stunda golf lifi að jafnaði lengur.

Reykjavík þarf skýra framtíðarsýn fyrir golfíþróttina þar sem aðgengi fólks að íþróttinni er tryggt. Framsókn mun styðja við skipulagningu nýrrar golfaðstöðu í Reykjavík og vinna að því að golf njóti sambærilegs stuðnings og aðrar íþróttagreinar.

Setjum X við B

Höfundur er í 2. sæti á lista Framsóknar í Reykjavík í komandi borgarstjórnarkosningum 16. maí.

