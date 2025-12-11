Innlent

Skaftárhlaup enn yfir­standandi

Skaftárhlaup hófst á mánudag.
Skaftárhlaup er enn yfirstandandi og stöðugt. Í tilkynningu frá Veðurstofunni segir að úrkoma og leysing á svæðinu hafi bætt að hluta í rennsli sem mælist rúmlega 160 rúmmetrar á sekúndu (m3/s) við Sveinstind. Það samsvari meðalrennsli að sumri.

Þá segir að leiðni í ánni hafi haldið áfram að hækka frá því í gær en úrkoman hafi hægt örlítið á aukningunni. Áfram megi finna brennisteinslykt við árfarveginn. 

Að svo stöddu hefur hlaupið ekki áhrif á helstu vegi á svæðinu en áfram verður fylgst náið með þróun hlaupsins. Hlaupið hófst á mánudag. 

