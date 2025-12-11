Síðan samið var um styttingu vinnuvikunnar fyrir sex árum hefur um helmingur ríkisstofnana stytt opnunartíma sinn. Algengast er að opnunartíminn hafi verið styttur um tvær klukkustundir, úr átta í sex, í þeim tilfellum sem það hefur verið gert. Þá hefur opnunartími haldist óbreyttur hjá rúmum þriðjungi stofnanna ríkisins en þrettán prósent þeirra hafa lengt opnunartíma sinn.
Þetta er meðal niðurstaðna í nýrri úttekt Viðskiptaráðs. Gunnar Úlfarsson, hagfræðingur Viðskiptaráðs, ræddi niðurstöður úttektarinnar í Bítinu á Bylgjunni í morgun.
Í tilkynningu frá ráðinu er rakið hvernig samið var um styttingu vinnuvikunnar úr 40 klukkustundum í 38 með kjarasamningum árið 2019. Við innleiðingu breytinganna hafi stofnunum verið ráðlagt að innleiða styttinguna í skrefum um leið og unnið yrði að umbótum í rekstri og þjónustu. „Þrátt fyrir þetta innleiddu 77% stofnana hámarksstyttingu í einu skrefi,“ segir í tilkynningu ráðsins.
Myndin hér að neðan sýnir niðurstöður úttektar Viðskiptaráðs, en hún byggir á upplýsingum af vefsíðum stofnananna á tímabilinu 2019 til 2025. „Undanskildar voru stofnanir sem ekki hafa hefðbundinn opnunar- og afgreiðslutíma, líkt og menntastofnanir, löggæslustofnanir, dómstólar og nefndir. Stofnanir sem hafa verið lagðar niður á tímabilinu voru líka undanskildar,“ segir í tilkynningunni.
Þá leiði niðurstöður ráðsins í ljós að algengast sé að stofnanir hafi stytt opnunartíma sinn úr átta klukkustundum í sex. Algengast er að opnunartími hafi verið styttur alla daga vikunnar, en í nokkrum tilfellum hafa ríkisstofnanir aðeins stytt opnunartíma á föstudögum. 26 stofnanir sem úttektin náði til hafa ekki stytt sinn opnunartíma.
Algengast er að þjónustustofnanir á borð við sýslumannsembætti, Þjóðskrá og Vinnumálastofnun hafi stytt sinn opnunartíma, en einnig eru dæmi um að stofnanir hafi aukið þjónustu sína samhliða styttri opnunartíma.
Nánar er fjallað um niðurstöður úttektarinnar í tilkynningu á vef Viðskiptaráðs.