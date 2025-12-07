Hið minnsta 25 fórust í stórum eldsvoða á skemmtistað í fylkinu Góa á Indlandi í nótt að sögn viðbragðsaðila. Um sex manns eru slasaðir og skemmtistaðurinn brann til kaldra kola.
Pramod Sawant, æðsti ráðherra fylkisins, greindi frá því að 25 hefðu látið lífið þegar eldur kviknaði upp úr miðnætti á skemmtistaðnum Birch by Romeo Lane í þorpinu Arpora í fylkinu Góa við vesturströnd landsins.
Þorri látinna er eldhússtarfsfólk á skemmtistaðnum en einnig létust fjórir ferðamenn að sögn ráðherrans. Sex manns eru slasaðir en ástand þeirra er stöðugt, sagði Sawant. Öll lík eru fundin.
Fréttaveitan Press Trust of India hefur eftir lögreglu að sprenging í gaskút hafi valdið eldsvoðanum og að tekist hafi að slökkva eldinn. Aftur á móti hefur sami miðill eftir sjónarvottum að eldurinn hafi byrjað á fyrstu hæð, þar sem gestir dönsuðu, og að um hundrað manns hafi verið á dansgólfinu þegar eldurinn braust út. Margir hafi flúið inn í eldhúsið og fests þar inni ásamt starfsmönnum.
„Við drifum okkur út af staðnum og sáum þá að öll byggingin væri í ljósum logum,“ segir sjónarvotturinn Fatima Shaikh við Press Trust of India.
Aðkoman að skemmtistaðnum var afar þröng en hann er staðsettur við Aporaá. Slökkviliðsmenn þurftu því að leggja tankbílum sínum í 400 metra fjarlægð frá eldsvoðanum. Indverski miðillinn hefur eftir viðbragðsaðilum að þetta hafi tafið slökkvistarfið verulega.
Þorpið er 25 kílómetrum frá höfuðborg fylkisins Panaji en fylkið Goa er minnsta fylki landsins og afar vinsæll ferðamannastaður.