Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, biðst afsökunar á ummælum sem hún lét falla á leið sinni úr þingsal í gær. Þingmenn stjórnarandstöðunnar stigu í stríðum straumi í ræðustól til þess að gagnrýna Eyjólf Ármannsson innviðaráðherra og samgönguáætlun hans, undir liðnum fundarstjórn forseta.
Fjallað verður um málið í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu 12.
Rætt verður við Eirík Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, um vandræði í kringum ríkisstjórnina. Hann segir fá mál hafa komið upp hjá ríkisstjórninni, en þau sem upp hafa komið tengist flest Flokki fólksins.
Sjúklingar sem hugðust leysa út ákveðin lyf í vikunni þurftu sumir að greiða tugþúsundum meira en þeir áttu von á út af reglugerðarbreytingu Sjúkratrygginga. Formaður Lyfjafræðingafélags Íslands segir breytinguna hafa verið fyrirvaralausa, sem sé ótækt.
Nýtt húsnæði Konukots mun breyta miklu fyrir konurnar sem þangað sækja að sögn framkvæmdastjóra Rótarinnar. Aðsókn hefur verið yfir meðallagi í haust og húsið stundum yfirfullt. Borgarstjóri opnaði húsnæðið við Ármúla við athöfn í gær.
Það verður meira en nóg að gera á Flúðum nú eftir hádegi því þá fer fram jólamarkaður í félagsheimilinu þar, sem sannur jólaandi mun ríkja. Sveitarstjóri Hrunamannahrepps hvetur fólk til að taka sér bílferð á Flúðir í tilefni dagsins.
Svo heyrum við frá Ágústi Orra íþróttafréttamanni sem er staddur í Þýskalandi að fylgjast með stelpunum okkar á HM í handbolta. Þær mæta Færeyjum í lokaleik sínum á mótinu í kvöld.