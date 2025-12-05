Edinborgarflugvelli var lokað í skamma stund í morgun vegna bilana hjá þjónustuaðila flugumferðarstjórnarinnar á vellinum. Að sögn Guðna Sigurðssonar, staðgengils forstöðumanns samskipta hjá Icelandair, kann lokunin að hafa einhverja seinkun í för með sér fyrir farþega félagsins.
Flugvél Icelandair sem lagði af stað frá Keflavík í morgun, lenti í Edinborg um klukkan 10.50. Henni verður flogið aftur til Keflavíkur á eftir en eins og fyrr segir kunna einhverjar tafir að verða vegna lokunarinnar.
Forsvarsmenn flugvallarins sögðu í morgun að bilunin myndi mögulega hafa áhrif á um 27 brottfarir og ellefu komur. Flugi Delta Airlines frá New York var snúið til Dublin. Fregnir hafa borist af því að að minnsta kosti ein vél hafi beðið í um tvo tíma á vellinum áður en hún fékk að fara í loftið.
Einhverjum flugferðum var aflýst og þá er búist við einhverjum töfum fram eftir degi, samkvæmt BBC.