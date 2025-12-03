Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur lýst eftir Gauta Einarssyni, sem er átján ára gamall. Síðast er vitað af honum í Skipalóni í Hafnarfirði um klukkan hálf fjögur í dag.
Í yfirlýsginu frá lögreglunni segir að Gauti sé um 170 sentímetrar á hæð, grannvaxinn og með áberandi hvítt hár.
Hann er klæddur í svarta dúnúlpu, svartar buxur og Crocs skó.
Þau sem geta gefið upplýsingar um ferðir Gauta, eða vita hvar hann er að finna, eru vinsamlegast beðin um að hafa tafarlaust samband við lögregluna í síma 112.