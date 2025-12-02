Hundrað og átján dagar eru síðan síðasta eldgosi á Sundhnúksgígaröðinni lauk. Yfirstandandi goshlé er þar með orðið það lengsta frá því að goshrinan hófst á svæðinu í desember 2023.
Eldfjalla- og náttúruvárhópur Suðurlands vekur athygli á þessu í Facebookfærslu. Síðasta eldgos á Sundhnúksgígaröðinni hófst þann 16. júlí og lauk 5. ágúst. Áður hafði gosið í einn dag þann 1. apríl eftir 115 daga goshlé.
Veðurstofan greindi frá því fyrir viku síðan að landris og kvikusöfnun haldi enn áfram undir Svartsengi. Í byrjun október gerðu líkanreikningar ráð fyrir að ellefu milljón rúmmetrar af kviku hefðu safnast undir Svartsengi frá síðasta gosi, en í því gosi hlupu á bilinu ellefu og þrettán milljón rúmmetrar úr Svartsengi. Síðan í október hafa líkur á kvikuhlaupi og gosi verið auknar.
„Þessa stundina er í raun beðið eftir tíunda gosinu,“ segir í færslu hópsins, sem bendir á að kvikumagn undir Svartsengi væri nú á bilinu sextán og sautján milljón rúmmetrar.“