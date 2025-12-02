Ný könnun sýnir meirihlutann fallinn í borginni Sunna Sæmundsdóttir skrifar 2. desember 2025 18:35 Hildur Björnsdóttir, oddiviti Sjálfstæðisflokksins og Heiða Björg Hilmisdóttir, oddviti Samfylkingar. Fylgi Sjálfstæðisflokksins hefur verið á uppleið síðan í sumar en fylgi Samfylkingar helst svipað. Vísir/Vilhelm Fylgi Sjálfstæðisflokksins í Reykjavíkurborg eykst samkvæmt nýrri könnun Maskínu og mælist nú þrjátíu og eitt prósent. Fylgið hefur verið á uppleið síðan í júní þegar það var tuttugu og fimm prósent. Samkvæmt könnuninni er meirihlutinn í borginni fallinn. Sjálfstæðisflokkurinn er stærstur í Reykjavíkurborg en Samfylkingin fylgir á eftir með tuttugu og fimm prósent. Flokkurinn stendur nánast í stað milli kannana en sú síðasta var gerð í ágúst. Fylgi Viðreisnar dalar úr rúmum fjórtan prósentum í tólf en Miðflokkurinn í borginni er á uppleið, líkt og á landinu öllu. Þrátt fyrir að vera hvorki með borgarfulltrúa né oddvita eykst fylgi flokksins úr sex prósentum í 8,5 prósent. Fylgið er á hreyfingu í Reykjavíkurborg.Vísir/Maskína Fylgi Pírata dalar lítillega og stendur nú í rúmum sex prósentum. Sósíalistar mælast svipaðir og í síðustu könnun, eða með fimm prósent. Þá er Framsókn með 4,4 prósent og Vinstri Græn með 4,2. Fylgi Flokks fólksins dalar áfram og fer niður í tæp þrjú prósent. Samkvæmt könnuninni mælast flokkarnir í meirihluta borgarstjórnar með samanlagt fjörutíu og fjögurra prósenta fylgi. Það gæti samkvæmt útreikningum fréttastofu skilað þeim níu borgarfulltrúum af tuttugu og þremur. Könnunin var gerð á dögunum 20. til 26. nóbember og svarendur voru 1.034 talsins. Reykjavík Skoðanakannanir Sjálfstæðisflokkurinn Samfylkingin Miðflokkurinn Viðreisn Píratar Vinstri græn Sósíalistaflokkurinn Flokkur fólksins Framsóknarflokkurinn Mest lesið Tveir lokið störfum, tveir að hætta og tvö störf auglýst í dag Innlent Fljótagöng sett í forgang Innlent Ný könnun sýnir meirihlutann fallinn í borginni Innlent Vill alla Sómala á brott: „Landið ykkar er glatað og við viljum þá ekki í okkar landi“ Erlent Sakar ráðherra um svik og kjördæmapot í samgönguáætlun Innlent Þorgerður mætt en söguleg fjarvera Rubio vekur furðu Erlent Vilja koma á óhollustuskatti Innlent Skíthræddum unglingum ógnað af grímuklæddum gengjum Innlent Hefja aftur leit að MH370 Erlent Gervigreindin hughreysti ferðamann sem björgunarsveit kom til bjargar Innlent Fleiri fréttir Skíthræddum unglingum ógnað af grímuklæddum gengjum Fljótagöng í forgang og Seðlabanki endurmetur greiðslubyrði Fangar fái von eftir afplánun Breytingar á Kristnesi: Þyngir róðurinn sem sé nú þegar verulega þungur Bein útsending: Hvatningarverðlaun ÖBÍ Fljótagöng sett í forgang Bein útsending: Kynna samgönguáætlun og stofnun innviðafélags Gervigreindin hughreysti ferðamann sem björgunarsveit kom til bjargar Sakar ráðherra um svik og kjördæmapot í samgönguáætlun Á fjórða hundrað erlendra fanga frá 56 löndum afplánað á Íslandi frá 2020 Tveir lokið störfum, tveir að hætta og tvö störf auglýst í dag Gera ráð fyrir 3,4 milljarða rekstrarafgangi A-hluta Handteknir við að sýsla með þýfi Vilja koma á óhollustuskatti Fjárlaganefnd upplýsir um næstu verkefni í vegagerð Þota hreinsaði nánast upp biðlista í Egilsstaðafluginu Lengsta goshléið frá upphafi hrinunnar „Vona að við sjáum eitthvað á þessum nótum í kosningunum“ Menningarráð vill lundabyggð í gömlu selalaugina Ný könnun sýnir meirihlutann fallinn í borginni Glæný könnun, oddvitar í beinni og óhollustuskattur Lögmaðurinn áfram í varðhaldi „Virðulegi forseti, ég segi bara Jesús Kristur“ Ekki fallist á að Haukur Ægir hafi reynt að myrða „skutlarann“ Ökumaður og farþegi á gjörgæslu Um vikutöf á tæmingu djúpgáma vegna bruna sorphirðubíls Mætti til Íslands með tvö kíló af kókaíni í bakpoka Þingmenn mæta í vinnuna á laugardögum í desember Bíða með að skipa lögreglustjóra á Suðurnesjum á meðan nýs ríkislögreglustjóra er leitað Hvetja Seðlabankann til að rýmka lánþegaskilyrði enn frekar Sjá meira