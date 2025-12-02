Forsvarsmenn sænsku bifreiðaframleiðendanna Volvo og Polestar hvetja yfirvöld í Brussel til að standa við bann gegn framleiðslu bensín- og dísil bíla, sem á að taka gildi 2035.
Stjórnvöld í Þýskalandi hafa þrýst á framkvæmdastjórn Evrópusambandsins um að fresta gildistöku bannsins, á þeirri forsendu að neytendur séu ekki enn reiðubúnir til að skipta alfarið yfir í rafbíla.
Forstjórar Volvo og Polestar segja frestun hins vegar aðeins myndu verða til þess að veita Kínverjum aukið forskot. Orkuskipti í bílaiðnaðinum verði ekki umflúin.
„Ef Evrópa tekur ekki forystuna í þessum umbreytingum, þá getum við verið viss um að önnur ríki munu gera það fyrir okkur,“ segir Michael Lohscheller, forstjóri Polestar, sem er Þjóðverji og var áður yfirmaður hjá Volkswagen og Opel.
Lohscheller og Håkan Samuelsson, forstjóri Volvo, eru á einu máli um að frestun muni aðeins skila sér í auknu forskoti Kínverja.
Samuelsson líkir mótþróa bílaiðnaðarins nú við það þegar menn settu sig upp á móti notkun hvarfakúta, til að draga úr mengun, og bílbelta. Ef notkun þeirra hefði ekki verið bundin í lög væru eflaust margar bifreiðar án þeirra.
Svíarnir benda á að frestun muni senda þau skilaboð til neytenda að þeir þurfi ekki að kaupa sér rafmagnsbíl og þannig verði staðan áfram sú sama og hún er núna.
Lohscheller segir Þjóðverja of upptekna af því að halda í það sem er, í stað þess að horfa til framtíðar, líkt og menn séu að gera í Kína og Bandaríkjunum.
„Í Kína og Bandaríkjunum er það: Hver er næsta hugmyndin? Hvað er næsta verkefnið? Hvaða fyrirtæki ætlum við að prófa að stofna næst? Það er stór munur. Það er algjörlega annað hugarfar.“
Guardian fjallar ítarlega um málið.