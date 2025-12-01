Arsenal að fá Arnar og Bjarka þeirra í Ekvador Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 1. desember 2025 22:33 Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, og samstarfsmenn hans eru líkar að horfa til framtíðar þegar kemur að leikmannamálum. Getty/ Stuart MacFarlane Arsenal hefur náð munnlegu samkomulagi um að kaupa ekvadorsku tvíburana Edwin og Holger Quintero frá Independiente Del Valle en samningurinn mun ganga í gegn þegar þeir verða átján ára í ágúst 2027. Strákarnir eru sextán ára gamlir og eru staddir í London í þessari viku þar sem búist er við að þeir gangi frá formsatriðum, þar á meðal undirritun samninga, áður en formleg tilkynning verður gefin út síðar. Kaupverðið er enn óljóst en þessi félagaskipti eru liður í stefnu Arsenal um að tryggja sér bestu hæfileikamenn næstu kynslóðar. Í október var staðfest að annar sextán ára leikmaður, Victor Ozhianvuna, muni ganga til liðs við Arsenal frá Shamrock Rovers í janúar 2027 þegar hann verður átján ára. 🚨🇪🇨 Arsenal agree deal to sign 16 year old Ecuadorian twins Edwin and Holger Quintero from Independiente Del Valle.Agreement in place after Quintero brothers travelled to London this week to join #AFC. ❤️🤍Deal valid from when they turn 18 in 2027, as @JamesOlley reports. pic.twitter.com/xEzWr9ozrL— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 1, 2025 Independiente, lið í efstu deild Ekvador, er talið vera gróðrarstía ekvadorskra hæfileikamanna og hefur alið af sér leikmenn á borð við Moisés Caicedo hjá Chelsea og Piero Hincapié, sem gekk til liðs við Arsenal frá Bayer Leverkusen í september á lánssamningi út tímabilið með kauprétti. Chelsea hefur einnig gert samninga um kaup á unglingunum Kendry Páez og Deinner Ordonez frá Independiente, en Arsenal hafði betur í samkeppni við fjölda stórliða víðs vegar um Evrópu um að tryggja sér Quintero-tvíburana. Heimildir herma við ESPN að Arsenal hafi fylgst með þeim í vel rúmt ár. Edwin Quintero er hraður hægri kantmaður sem sagður er minna á ungan Neymar, en Holger er talinn vera sóknarsinnaður miðjumaður. Samningurinn er talinn vera mikið afrek fyrir njósnateymi unglingaakademíu félagsins og heimildir segja að skýr leið að aðalliðinu, sem sést á framförum leikmanna eins og Myles Lewis-Skelly, Ethan Nwaneri og nú síðast Max Dowman, hafi verið lykilatriði. Dowman, sem verður sextán ára í desember, skrifaði undir námsstyrkssamning við félagið í október og hefur þegar leikið sína fyrstu leiki bæði í ensku úrvalsdeildinni og Meistaradeildinni á þessu tímabili. Þegar hann kom inn á sem varamaður gegn Slavia Prag í síðasta mánuði varð hann yngsti leikmaðurinn til að spila í Meistaradeildinni. 🤩 Edwin and Holger Quintero combining for a brilliant goal! 🇪🇨 🎥 @_TheNextWave_ pic.twitter.com/84ekTdtFYZ— Eduardo Hagn (@EduardoHagn) December 1, 2025 Enski boltinn Mest lesið „Stór nöfn“ sáu Kolbein rifbeinsbrjóta Martinez Sport Reiður eftir ásakanir um svindl: „Hversu heilalaus þarftu að vera?“ Formúla 1 Bakslag á fyrstu æfingunni í Dortmund Handbolti Jasmín kom til að vinna titla og er farin frá Val Íslenski boltinn Barcelona-leikmaður í leyfi vegna andlegrar heilsu sinnar Fótbolti Undirbýr Liverpool líf án Salah? Enski boltinn Hótað lífláti eftir mistökin Formúla 1 Pot í augun hans í bardaga kallaði fram sjaldgæfan sjúkdóm Sport Útskýrði af hverju hann valdi ekki Salah í fyrsta sinn Enski boltinn Felldi félaga sinn úr íslenska U19-landsliðinu Handbolti Fleiri fréttir Arsenal að fá Arnar og Bjarka þeirra í Ekvador Sheffield Wednesday fær aftur refsingu og er nú með mínus tíu stig Undirbýr Liverpool líf án Salah? Arsenal minnti á Víking: „Ég elska svona mörk“ Fantasýn: Flaug upp töfluna og fékk „jólabónus“ Útskýrði af hverju hann valdi ekki Salah í fyrsta sinn Sjáðu fíflaganginn hjá Paquetá: Fékk tvö gul með 54 sekúndna millibili Enn einn sigur Villa og Mávarnir á flugi Sanngjarnt jafntefli niðurstaðan Fyrsta deildarmark Isaks kom í langþráðum sigri „Mikilvægi Zirkzee fólst ekki bara í markinu“ Endurkomusigur United á Selhurst Park Sjáðu skallamark Andra Lucasar gegn Wrexham Segir að Dorgu sé að farast úr stressi í hvert sinn sem hann fær boltann Sanngjarn sigur gestanna frá Fulham Ótrúleg endurkoma Sunderland og Igor Thiago hetja Brentford Foden kom City á beinu brautina á ný Palmer klár eftir að hafa tábrotnað heima hjá sér Starfsmaður Chelsea stal 34 milljónum af félaginu Real hafi misst áhugann á slökum Konaté Sjáðu bestu mörkin: Klókur Kanu og eitraður Essien Segir Slot hafa viku til þess að bjarga starfi sínu Fantasýn: Eyjólfur Sverris pakkar fjölskyldunni saman Scholes sakar Slot um virðingarleysi og að hann fái það í bakið núna Slot hefur ekki áhyggjur af því að vera rekinn Lykilmaður Bayern ekki hrifinn af Arsenal þrátt fyrir tapið í gær Van Dijk forðaðist fréttamenn eftir leik Sjáðu Barry vinna fjórtán skallaeinvígi gegn Man. Utd og setja met „Förum ekki fram úr okkur“ Hefur ekki gerst hjá Liverpool síðan 1953 Sjá meira