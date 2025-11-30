Erlent

Tæp­lega tvö hundruð látnir eftir hamfaraveður

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Íbúar geta sumir ekki yfirgefið bæina sína. EPA

Að minnsta kosti 193 eru látnir eftir einar verstu veðurhamfarir síðustu ára í Srí Lanka eftir að hvirfilbylurinn Ditwah reið yfir landið. Yfir hundrað þúsund manns þurftu að yfirgefa heimili sín.

Í kjölfar hvirfilbylsins flæddi í borgir og bæi landsins auk þess sem aurskriður féllu. Yfir tvö hundruð er enn saknað og yfir tuttugu þúsund heimili hafa eyðilagst. Meðal látnu eru ellefu eldri borgarar sem bjuggu á hjúkrunarheimili sem flæddi inn á. 

Fjöldi fólks hefur þurft að yfirgefa heimili sín.EPA

Neyðarástandi hefur verið lýst yfir í Srí Lanka. Fjöldi fólks hefur yfirgefið heimili sín og dvelur í neyðarskýlum á vegum ríkisins. Þá er þriðjungur landsmanna án rafmagns og rennandi vatns.

„Við getum ekki yfirgefið bæinn okkar og enginn getur komið því allir vegirnir eru lokaðir út af skriðum. Það er enginn matur og vatnið okkar er að klárast,“ sagði Saman Kumara frá bænum Badulla samkvæmt BBC.

Það rigndi gríðarlega mikið í Srí Lanka.EPA

Íbúar í Indónesíu, Malasíu og Taílandi hafa einnig fengið að finna fyrir gríðarmikilli rigningu. Í Indónesíu hafa þrjú hundruð manns látist og í Taílandi 170. 

Srí Lanka

