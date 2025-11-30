Að minnsta kosti 193 eru látnir eftir einar verstu veðurhamfarir síðustu ára í Srí Lanka eftir að hvirfilbylurinn Ditwah reið yfir landið. Yfir hundrað þúsund manns þurftu að yfirgefa heimili sín.
Í kjölfar hvirfilbylsins flæddi í borgir og bæi landsins auk þess sem aurskriður féllu. Yfir tvö hundruð er enn saknað og yfir tuttugu þúsund heimili hafa eyðilagst. Meðal látnu eru ellefu eldri borgarar sem bjuggu á hjúkrunarheimili sem flæddi inn á.
Neyðarástandi hefur verið lýst yfir í Srí Lanka. Fjöldi fólks hefur yfirgefið heimili sín og dvelur í neyðarskýlum á vegum ríkisins. Þá er þriðjungur landsmanna án rafmagns og rennandi vatns.
„Við getum ekki yfirgefið bæinn okkar og enginn getur komið því allir vegirnir eru lokaðir út af skriðum. Það er enginn matur og vatnið okkar er að klárast,“ sagði Saman Kumara frá bænum Badulla samkvæmt BBC.
Íbúar í Indónesíu, Malasíu og Taílandi hafa einnig fengið að finna fyrir gríðarmikilli rigningu. Í Indónesíu hafa þrjú hundruð manns látist og í Taílandi 170.