Sex til tólf ár í fangelsi fyrir hrottalegt morð með hníf, öxi og sveðju Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 28. nóvember 2025 15:01 Frá lögreglustöðinni í Árósum í Danmörku. Vísir/Elín Fjórir karlmenn hafa verið dæmdir í samtals 34 ár í fangelsi í Danmörku fyrir morð, vopnalagabrot og gróft ofbeldi sem leiddi til dauða 19 ára manns sem fjórmenningarnir gengu í skrokk á í fyrra. Tveir mannanna hafa jafnframt verið dæmdir til brottvísunar frá Danmörku auk endurkomubanns. Við verknaðinn nýttu árásarmennirnir ýmis eggvopn þegar þeir réðu fórnarlambi sínu bana með hrottalegum hætti. Dómur var kveðinn upp yfir fjórmenningunum í Árósum í dag en margir hafa fylgst með réttarhöldum undanfarinn mánuð og hefur þurft að nýta auka réttarsali til að rúma allan mannskapinn auk þess sem fólk hefur beðið í röðum eftir að komast að, að því er fram kemur í umfjöllun TV 2 á Austur-Jótlandi. Það var laust eftir miðnætti þann 15. desember í norðurhluta Árósa í fyrra sem mennirnir fjórir réðust á hinn nítján ára með vopnum með þeim afleiðingum að hann lést. Við verknaðinn nýttu árásarmennirnir nokkur eggvopn, bæði hníf, öxi og sveðju. Árásin var skipulögð en mennirnir veittust að þeim nítján ára skammt utan við heimili hans þar sem hann var staddur ásamt vini sínum. Heyrði öskur sonar síns sem var ekki hið ætlaða fórnarlamb Hins vegar kemur fram í umfjöllun danskra miðla að fram hafi komið við réttarhöld að mennirnir hafi ætlað sér að ráðast á annan mann enn þann sem þeir réðu bana. Ætlunin hafi verið að hefna öðrum ungum manni, vini hins látna, en þeir hafi ekki fundið viðkomandi og því ráðist á vininn. Fjórmenningarnir létu hins vegar endurtekin, högg og spörk dynja á fórnarlambinu auk þess að stinga hann í hrygg, fótleggi, hendur og afturenda með eggvopnum. „Ég heyrði öskrin í syni mínum,“ hefur TV 2 eftir móður hins látna sem býr í blokkinni hvar árásin átti sér stað fyrir utan. Dæmdir í sex til tólf ára fangelsi Fjórmenningarnir hafa verið í gæsluvarðhaldi á meðan málið hefur verið fyrir dómstólum og var dómur kveðinn upp í morgunn. Hinn 28 ára Mahad Jama Isak var dæmdur í tólf ára fangelsi fyrir manndráp auk þess sem honum verður brottvísað frá Danmörku. Yngri bróðir hans, hinn 21 ára Abdiasis Jama sætir einnig brottvísun og hlýtur átta ára fangelsisdóm. Þá hlýtur hinn 21 árs Salahudin Abdi átta sömuleiðis átta ára fangelsisdóm og sá yngsti, hinn 18 ára Viktor Schlüter Jørgensen, fær sex ára dóm fyrir ofbeldi sem leiddi til dauða. Allir sakborningar hyggjast gefa sér umhugsunarfrest um að áfrýja dómnum. Danmörk Dómsmál Mest lesið „Ísland þarf að vakna“ Innlent Tjáðu sig bréfleiðis við fullorðna dóttur sem krafðist þagnar Innlent Jói Fel ekki meðal umsækjenda á Litla-Hrauni Innlent „Það er enginn að banna konum að vera heima“ Innlent Flensan orðin að faraldri Innlent Breytingar á kvöldfréttum Sýnar Innlent Skrifstofustjóri tapaði kortinu í París og situr í súpunni Innlent Nýju sánurnar opnaðar á sögulegum degi í Vesturbænum Innlent Álitin annars flokks prestur því hún var vígð í Noregi Innlent Snjókoma í vændum og kuldinn bítur í kinnar Innlent Fleiri fréttir Sex til tólf ár í fangelsi fyrir hrottalegt morð með hníf, öxi og sveðju Rannsaka aftöku hermanna á tveimur mönnum í Jenín Belgar óttast að þurfa að endurgreiða Rússum Húsleit hjá starfsmannastjóra Selenskís 128 látnir í Hong Kong og 200 enn saknað Segir hættu á að nauðgunarlöggjöf verði beitt í hefndarskyni Segist ætla að stöðva allan aðflutning fólks frá „þriðja heims ríkjum“ Björguðu gömlum manni af efstu hæð Keyrði þvert yfir Bandaríkin til að skjóta tvo hermenn Segir Úkraínumönnum að hörfa eða deyja Undirbúa Mána-leiðangur Dana til tungsins Skoða kosti geimstjórnstöðvar á norðurslóðum Pólverjar kaupa kafbáta af Svíum Átta ára fangelsi fyrir að skipuleggja fjöldamorð á Eurovision Bað forsætisráðherra Japan að ögra ekki Kínverjum Fyrirskipar ítarlegar rannsóknir á öllum Afgönum í Bandaríkjunum Makar Bandaríkjamanna handteknir í dvalarleyfisviðtölum Að minnsta kosti 44 látnir og 280 saknað Tveir þjóðvarðliðar skotnir nálægt Hvíta húsinu Tugir orðnir eldinum að bráð og hundruða saknað Þriðja málið gegn Trump fellt niður Grunaður um að byrla konum svo þær migu á sig í starfsviðtali Segir Rússa ekki hafa alvöru áhuga á viðræðum Játaði óvænt sök í Liverpool Enn eitt valdaránið í Vestur-Afríku Sagði ráðgjafa Pútíns hvernig hann gæti talað Trump til Nokkur fjölbýlishús í ljósum logum Þingmenn segja Trump reyna að hræða þá með rannsókn FBI Höfða mál gegn nýju samfélagsmiðlabanni í Ástralíu Þetta eru fjölmennustu borgir í heimi Sjá meira