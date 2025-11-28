Lækningastjóri undirbýr starfsemi nýs Landspítala Kjartan Kjartansson skrifar 28. nóvember 2025 14:34 Ólafur Baldursson, fráfarandi framkvæmdastjóri lækninga á Landspítalanum sem tekur nú við sem forstöðumaður þróunar klínískrar þjónustu í nýjum Landspítala. Vísir/Arnar Ólafur Baldursson, framkvæmdastjóri lækninga á Landspítalanum, verður falið að undirbúa starfsemi spítalans í nýbyggingum sem verið er að reisa við Hringbraut. Auglýsa á stöðu framkvæmdastjóra lækninga til umsóknar á næstunni. Staðan sem Ólafur tekur við er forstöðumaður þróunar klínískrar þjónustu í nýjum Landspítala, að því er kemur fram í tilkynningu frá spítalanum. Ólafur hefur verið framkvæmdastjóri lækninga frá árinu 2009. Verkefni Ólafs er sagt ná til allra starfseininga með áherslu á klíníska starfsemi, kennslu, vísindastarf og nýsköpun. Innan þess verði einig unnið að framtíðarsýn, stefnu og áætlanagerð, bæði hvað varði klínísk málefni og faglegar fosendur rekstraráætlana. Ólafur er í tilkynningunni sagður hafa unnið að breytingastjórnunarverkefnum og framtíðaráætlunum um mönnun og rekstur í heilbrigðisráðuneytinu og á Karolinska-sjúkrahúsinu í Stokkhólmi. Fyrrverandi heilbrigðisráðherra fólk Ólafi að leiða verkefni um framtíð læknisþjónustu árið 2023. Tók Ólafur ársleyfi frá störfum á Landspítalanum til þess að sinna því. Árið áður var hann ráðinn til Karolinska sem forstöðumaður lungna- og ofnæmislækninga til eins árs. Ólafur var á meðal umsækjenda um embætti landlæknis fyrr á þessu ári. María Heimsdóttir hlaut embættið. Landspítalinn Vistaskipti Mest lesið „Ísland þarf að vakna“ Innlent Jói Fel ekki meðal umsækjenda á Litla-Hrauni Innlent Tjáðu sig bréfleiðis við fullorðna dóttur sem krafðist þagnar Innlent „Það er enginn að banna konum að vera heima“ Innlent Flensan orðin að faraldri Innlent Breytingar á kvöldfréttum Sýnar Innlent Skrifstofustjóri tapaði kortinu í París og situr í súpunni Innlent Nýju sánurnar opnaðar á sögulegum degi í Vesturbænum Innlent Álitin annars flokks prestur því hún var vígð í Noregi Innlent Snjókoma í vændum og kuldinn bítur í kinnar Innlent Fleiri fréttir Lækningastjóri undirbýr starfsemi í nýs Landspítala Skrifstofustjóri tapaði kortinu í París og situr í súpunni Tjáðu sig bréfleiðis við fullorðna dóttur sem krafðist þagnar „Verður svona þjóðhátíðarstemmning nema bara margföld“ Flensan orðin að faraldri Nú má heita Jörvaldi, Aþanasíus, Fjörður, Ai, Kalix og Ríma Flensufaraldur skollinn á og styttist í sólmyrkvann mikla Bein útsending: Aðferðir til að líða sem best í skammdeginu Nýju sánurnar opnaðar á sögulegum degi í Vesturbænum Skipa stýri- og aðgerðahóp vegna almyrkvans en eiga ekki fyrir verkefnastjóra Snjókoma í vændum og kuldinn bítur í kinnar Breytingar á kvöldfréttum Sýnar „Það er enginn að banna konum að vera heima“ Einhleypir líklegri til að leggja sig á daginn Jói Fel ekki meðal umsækjenda á Litla-Hrauni Álitin annars flokks prestur því hún var vígð í Noregi Handtóku konu sem ekið var um á húddi bifreiðar „Ísland þarf að vakna“ Kirkjan skuldar Kristni ekki eftir allt saman Endurheimtu rándýrar myndavélar eftir nafnlausa ábendingu Langþráð nýtt líf Helguvíkur í boði NATO Heiðar mætir með Dreka í nýja olíuleit Útgjöld Íslands til varnarmála duga til – í bili Helgi Magnús um viðbrögð Evu: „Þetta er ekki fótboltaleikur“ Um hvað voru dómararnir í máli Alberts ósammála? Gefur út lag með látnum vini sínum og heimsókn Rutte Farbannið framlengt Skoða framtíðarnýtingu Vífilsstaða Símon vildi að Albert fengi tvö og hálft ár „Hann er gerður úr stáli, drengurinn“ Sjá meira