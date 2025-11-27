Nýtt félag, Dreki Kolvetni, hefur verið stofnað um olíuleit og fer Heiðar Guðjónsson fjárfestir fyrir félaginu. Hann var áður stjórnarformaður Eykons Energy, sem fyrir áratug var helsta íslenska félagið í olíuleit á Drekasvæðinu.
Í fréttum Sýnar var rifjað upp þegar íslensk stjórnvöld úthlutuðu fyrstu olíuleitarleyfunum í Ráðherrabústaðnum árið 2013 í tíð ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur en meðal viðstaddra var olíumálaráðherra Noregs.
Drekasvæðið er norðaustur af Íslandi á lögsögumörkum Íslands og Noregs. Vegna Jan Mayen-samnings Íslendinga og Norðmanna eiga þjóðirnar gagnkvæman nýtingarrétt á hluta svæðisins.
Koma rannsóknarskips til Reyðarfjarðar haustið 2015 sýndi að sérleyfishafar voru farnir að leggja milljarða í olíuleitina. Íslenska félagið Eykon, sem Heiðar Guðjónsson fór fyrir, stóð fyrir leiðangrinum ásamt samstarfsaðilum sínum, kínverska ríkisolíufélaginu CNOOC og norska ríkisolíufélaginu Petoro.
Tíu mánuðum síðar, sumarið 2016, birtist annað olíuleitarskip á ytri höfninni í Reykjavík, einnig á leið á Drekasvæðið til bergmálsmælinga. Það var á vegum sérleyfishóps undir forystu kandadíska félagsins Ithaca. Alls voru þrír fyrirtækjahópar þá með leyfi frá íslenskum stjórnvöldum til olíuleitar.
Það þótti til marks um jákvæðar niðurstöður rannsókna að síðla árs 2017 veitti norska Stórþingið ríkisolíufélaginu Petoro fjárheimildir svo unnt væri að senda borskip á Drekasvæðið. Þá lá fyrir áætlun um að bora þrjár holur.
Það kom því mjög á óvart þegar hinir erlendu samstarfsaðilar Eykons tilkynntu í ársbyrjun 2018 að þeir væru hættir við. Þeir gáfu þá skýringu að þeir teldu líkur á að finna arðbæra olíulind á Drekasvæðinu of litlar til að réttlæta frekari olíuleit.
En Heiðar Guðjónsson er ekki búinn að gefast upp. Í Lögbirtingarblaðinu í fyrradag birtist tilkynning um að hann hefði stofnað félagið Dreka Kolvetni ehf. Tilgangur félagsins væri olíuleit og -vinnsla og tengd starfsemi.
Heiðar kvaðst í dag ekki vilja koma í viðtal vegna nýja félagsins. Í viðtali við Vísi fyrir þremur mánuðum sagði hann að olíuvinnsla á Drekasvæðinu væri aftur komin á borðið. Kvaðst hann bjartsýnn á að fá sterk alþjóðleg fyrirtæki í lið með sér til að sækja um vinnslu- og leitarleyfi og boðaði frekari tíðindi í vetur.
Bæjarráð Fjarðabyggðar beinir því til stjórnvalda að meta að nýju hagkvæmni olíuleitar á Drekasvæðinu í ljósi þess að orkuskipti ganga hægar en gert var ráð fyrir. Þetta segir í bókun sem samþykkt var á bæjarráðsfundi í gær.