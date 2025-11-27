Inga Elín hannar fyrir Saga Class Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 27. nóvember 2025 12:43 Inga Elín hefur hannað nýtt ferðasett fyrir farþega Icelandair. Icelandair kynnti nýverið til leiks sérstakt ferðasett fyrir farþega Saga Class sem unnið er í samstarfi við listakonuna Ingu Elínu. Innblásturinn að hönnun settsins kemur frá íslenskri náttúru, þar sem frjáls form og náttúruleg mótíf ráða för. Ferðasettið samanstendur af fjölnota bómullarpokum og farþegar fá að velja þær vörur sem þeir vilja hafa í pokanum. Markmiðið er að stuðla að minni sóun og betri nýtingu, en innihald pokans nýtist bæði í fluginu og eftir ferðalagið. Settin eru í boði fyrir alla Saga Premium Flex og Saga Premium farþega, í flugum milli Íslands og Norður-Ameríku. „Þetta ferðasett er gjöf til farþega okkar og gerir flugið ánægjulegra, auk þess sem það verður minning um ferðalagið,“ segir um verkefnið á vefsíðu Icelandair. Hlaut verðlaun DanadrottningarInga Elín hóf feril sinn sem listakona aðeins tólf ára gömul og hefur frá unga aldri tileinkað lífi sínu listinni, með sérstakri ástríðu fyrir keramík. Hún lauk námi við Myndlistaskóla Reykjavíkur og hélt síðar til Danmerkur þar sem hún stundaði nám við Denmark Design (áður Skolen for Brugskunst). Þá hlaut hún verðlaun Danadrottningar fyrir lokaverkefni sitt, sem samanstóð af keramík og glerglösum.Náttúran er einkennandi í verkum hennar og fanga þau náttúruleg íslensk mótíf eins og vindinn, vatnið og flæðið. Þessi mótíf njóta sín best í þekktustu hönnun Ingu Elínar, Veltibollanum. Í gegnum árin hefur hún þróað og búið til yfir 200 mynstur sem prýða bollana.Fjölbreyttir valmöguleikarÁhafnameðlimir setja vörur í pokana eftir vali hvers og eins farþega. Þetta gerir ferðina persónulegri og stuðlar jafnframt að minni sóun.Eftirfarandi valmöguleikar eru í boði:Svefngrímur sem passa við pokahönnuninaTannburstasett í pappírspokaEyrnatappar í pappírspokaSokkarVarasalvi og handáburður frá sænska húðvörumerkinu Verso SkincareFarþegar geta valið hvað þeir vilja fá í sinn poka.Icelandair Tíska og hönnun Fréttir af flugi Mest lesið Er þetta hinn nýi hvíti karlmaður? Lífið Fór í hjartastopp eftir að hafa borðað 10.000 hitaeiningar á dag Lífið Leikur plötusnúð á Hollywood sem eltir æskuástina til Spánar Lífið Þrýstingur Trump dugði til að fá Rush Hour 4 í gegn Bíó og sjónvarp Enn reið Tarantino vegna þess sem hann gerði íslenskum konum Lífið „Ma & pa í apríl“ Lífið Bryndís Líf og Stefán eiga von á dreng Lífið 50+: Það má segja Nei við barnapössun Lífið Kjallarinn eins og nýr hjá Ásu og Árna Lífið Retinól-salat tekur yfir TikTok Matur Fleiri fréttir Inga Elín hannar fyrir Saga Class Kjallarinn eins og nýr hjá Ásu og Árna „Ma & pa í apríl“ Bryndís Líf og Stefán eiga von á dreng Leikur plötusnúð á Hollywood sem eltir æskuástina til Spánar Fór í hjartastopp eftir að hafa borðað 10.000 hitaeiningar á dag Er þetta hinn nýi hvíti karlmaður? 50+: Það má segja Nei við barnapössun Gummi Ben gerir aldargamla fjölskylduuppskrift Inga Sæland fór á kostum í „Hvort myndir þú?“ Enn reið Tarantino vegna þess sem hann gerði íslenskum konum Lýsa endalokum vinsæls frasa: „Megi six-seven hvíla í friði“ Harbour og „Madeline“ sögð hafa endurnýjað kynnin Menningarmýs komu saman í jólafíling Retró-draumur í Hlíðunum Fjarlægði tónlistina þar til nýja platan hefur verið fjármögnuð „Ég heillast af hættunni“ „Mér finnst þessi vegferð okkar ótrúlega glæsileg“ Sögufrægt hús falt fyrir tvö hundruð milljónir Máttu ekkert gera og fóru þá að trufla Sunna Ben og Andri Freyr héldu „ponsulítið brúðkaup“ Helgi Ómars nú Heilsu-Helgi Þurfa að staðfesta á fimm ára fresti að dóttir þeirra sé enn með Downs Theodór Elmar og Pattra í sundur Kristján Guðmundsson látinn Simmi Vill í meðferð Sambærilegt því að spila með Real Madrid Fyrirmynd Lucy úr Narníu látin Tískukóngur og húðdrottning ástfangin Nína Björk og Aron selja einbýlið við Grettisgötu Sjá meira