Innlent

Auknar líkur á kvikuhlaupi en ó­vissa um hve­nær gýs næst

Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar
Frá fyrra eldgosi á Sundhnúksgígaröðinni.
Frá fyrra eldgosi á Sundhnúksgígaröðinni. Björn Steinbekk

Áfram eru auknar líkur á kvikuhlaupi og eldgosi næstu vikurnar en hraði kvikusöfnunar undir Svartsengi hefur haldist nokkuð stöðugur síðasta hálfa mánuðinn. Ekki er þó mögulegt að áætla með nákvæmum hætti hvenær næst gæti gosið hafist á Reykjanesi en hættumat helst óbreytt til 9. desember nema að virkni taki breytingum. Áfram er lítil skjálftavirkni við Svartsengi og Grindavík og heldur jarðskjálftavirkni við Krýsuvík áfram að minnka og landsig við Krýsuvík hefur nokkurn veginn stöðvast.

Þetta kemur fram í nýrri uppfærslu á vef Veðurstofunnar um kvikusöfnun undir Svartsengi.

Kvika mallar inn undir Svartsengi

„Líkanreikningar gera ráð fyrir að á milli 16 og 17 milljón rúmmetrar af kviku hafi safnast undir Svartsengi frá síðasta eldgosi í júlí. Magn kviku sem hljóp úr Svartsengi yfir í Sundhnúksgígaröðina í eldgosinu sem hófst 16. júlí var áætlað um 11 – 13 milljón m3. Miðað við reynslu af eldgosum á Sundhnúksgígaröðinni er gert ráð fyrir að líkurnar á nýju kvikuhlaupi og eldgosi aukist þegar um það bil jafn mikið magn af kviku hefur safnast aftur undir Svartsengi og hljóp þaðan í atburðinum á undan,“ segir meðal annars í færslunni.

Þessi mynd er frá eldgosi snemma árs 2024. Nú heldur kvika áfram að safnast fyrir undir Svartsengi.Vísir

Í byrjun október sýndu útreikningar að um ellefu milljónir rúmmetra hefðu aftur safnast undir Svartsengi og hófst þá það tímabil, sem stendur enn, þar sem gert er ráð fyrir auknum líkum á kvikuhlaupi og eldgosi.

Aukin óvissa um hvenær gos gæti hafist

Þá bendir Veðurstofan á að íaðdraganda fyrri eldgosa á Sundhnúksgígaröðinni hafi hraði kvikusöfnunar verið breytilegur. Mælingar á kvikuinnflæði á svæðinu undir Svartsengi sýni að smám saman hafi dregið úr hraða innflæðis með hverju eldgosi. „Því hægari sem kvikusöfnunin er því erfiðara er að áætla tímasetningu næsta eldgoss. Miðað við þekkingu á atburðunum á Sundhnúksgígaröðinni í dag, er ekki hægt að áætla tímasetningu á næsta atburði með nákvæmni sem er meiri en nokkrir mánuðir.

Reynslan af síðustu atburðum hefur einnig sýnt að hraði söfnunarinnar þarf ekki að breytast mikið svo að tímasetning á næsta mögulega eldgosi breytist um nokkrar vikur. Óvissan í tímasetningu á næsta atburði er því töluverð og núverandi kvikusöfnunartímabil gæti dregist á langinn,“ segir í færslunni sem hægt er að lesa í heild sinni hér.

Eldgos og jarðhræringar Eldgos á Reykjanesskaga

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið