Af­hjúpi hættu­leg við­horf til ís­lenskra fjöl­miðla

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Sigríður Dögg gagnrýnir yfirlýsingu ráðherra.

Yfirlýsing barna- og menntamálaráðherra þar sem hann sakar Morgunblaðið um ófagleg vinnubrögð er alvarleg aðför að fjölmiðlafrelsi á Íslandi. Þetta segir formaður Blaðamannafélags Íslands sem segir hana bera með sér mikla vanþekkingu og afhjúpa hættuleg viðhorf.

Morgunblaðið var á dögunum sakað um ófagleg vinnubrögð og fyrir að veita vísvitandi rangar og villandi upplýsingar, í tilkynningu barna- og menntamálaráðuneytisins er vitnað til samskipta Guðmundar Inga Kristinssonar ráðherra. Var málið sagt mjög einkennandi fyrir vinnubrögð blaðsins.

Morgunblaðið vísaði ásökunum þessum til föðurhúsanna, blaðinu væri ritstýrt með hagsmuni lesenda í fyrirrúmi, ekki af ráðherrum þeim til þægðar. Sigríður Dögg Auðunsdóttir formaður Blaðamannafélagsins segist líta málið grafalvarlegum augum.

„Það er bara mjög alvarlegt, alvarlegt að valdamenn séu eins og þarna að grafa undan trausti á fjölmiðla, trausti til blaðamanna og þar af leiðandi veikja þessar stoðir sem eiga að vera einmitt að veita þeim aðhald, veita almenningi upplýsingar.“

Ráðherra sé í yfirlýsingu sinni að nota orð sem hann annað hvort skilji ekki eða þá til þess að refsa fjölmiðli fyrir að flytja ekki fréttir með þeim hætti sem honum eru þóknanlegar. „Ég veit ekki hvort er verra en ég vona innilega að þetta sé vanþekking á hlutverki fjölmiðla og hans eigin hlutverki sem ráðherra.“

Það sé sömuleiðis fyrir neðan allar hellur að ráðherra kosti auglýsingar með árásir sínar á fjölmiðil á samfélagsmiðlum, og að hann geri athugasemdir við fyrri umfjallanir Morgunblaðsins sem ekki hafi verið skrifaðar eftir hans þótta.

„Mér finnst þetta bara afhjúpa hættuleg viðhorf til íslenskra fjölmiðla og mér finnst kominn tími til þess að samfélagið og almenningur gagnrýni það hvaða viðhorf þarna koma fram gagnvart fjölmiðlum og blaðamönnum.“

