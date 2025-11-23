Innlent

Kveikt í Rice Krispies á Borg í Gríms­nesi

Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar
Fjölmargir gestir mættu í félagsheimilið til að kynna sér starf vísinda fólksins úr Háskóla Íslands. Magnús Hlynur Hreiðarsson

Félagsheimilið á Borg í Grímsnesi breyttist í vísindahús um helgina þegar Háskólalestinn var þar á ferð þar sem gestir og gangandi gátu reynt á hæfileika sína í því að taka fréttaviðtöl, prófað tól og tæki sjúkraþjálfara, kynnst ólíkum heimum gervigreindar og kynnst ævintýrum fuglanna með fuglafræðingi svo eitthvað sé nefnt.

Háskólalestinn hefur verð á ferðinni í nokkrum sveitarfélögum í Árnessýslu í vikunni en í áhöfn lestarinnar eru vísindamenn úr fjölbreyttum greinum Háskóla Íslands. Í gær var til dæmis opið hús í félagsheimilinu á Borg þar sem hægt var að fylgjast með vísindamönnum við fjölbreytt störf sín og höfðu margir áhuga á að kynnst ævintýrum fuglanna með fuglafræðingi við Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Suðurlandi. Á myndbandi sést til dæmis þar sem refur stelur eggi úr hreiðri.

„Krakkarnir hafa mjög gaman af þessu, sérstaklega af gildrunum hérna þar sem við veiðum fuglana í. Þau hafa líka mjög gaman að sjá lifandi myndbönd,” segir Böðvar Þórisson frá Rannsóknarsetri Háskóla Íslands á Suðurlandi.

þá í básnum hjá Böðvari Þórissyni.Magnús Hlynur Hreiðarsson

„Hér er hægt að upplifa vísindin á opin og lifandi hátt. Gera tilraunir, spjalla við vísindamenn, sjá, gera og upplifa bara hvað sem er. Þetta er gríðarlega vinsælt og þetta er vinsælt hjá fólki á öllum aldri,” segir Kristín Ása Einarsdóttir, lestarstjóri Háskólalestarinnar.

Kristín Ása Einarsdóttir, sem er lestarstjóri Háskólalestarinnar.Magnús Hlynur Hreiðarsson

Katrín Lilja kveikti til dæmis í Rice Krispies morgunkorni og henni fannst það ekkert mál.

„Heyrðu á meðan ég hef svona ágætis stjórn á þessu þá er það ekkert mál. Ég prófaði einu sinni að kveikja í Ritx kexi og eins og þú veist það er það aðeins meiri orka í því og það fer aðeins meira úr böndunum,” segir hún hlæjandi.

Það kviknaði vel í Rice Krispiesinu hjá Katrínu Lilju. Magnús Hlynur Hreiðarsson
Grímsnes- og Grafningshreppur Háskólar Vísindi

