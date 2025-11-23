Kveikt í Rice Krispies á Borg í Grímsnesi Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar 23. nóvember 2025 20:05 Fjölmargir gestir mættu í félagsheimilið til að kynna sér starf vísinda fólksins úr Háskóla Íslands. Magnús Hlynur Hreiðarsson Félagsheimilið á Borg í Grímsnesi breyttist í vísindahús um helgina þegar Háskólalestinn var þar á ferð þar sem gestir og gangandi gátu reynt á hæfileika sína í því að taka fréttaviðtöl, prófað tól og tæki sjúkraþjálfara, kynnst ólíkum heimum gervigreindar og kynnst ævintýrum fuglanna með fuglafræðingi svo eitthvað sé nefnt. Háskólalestinn hefur verð á ferðinni í nokkrum sveitarfélögum í Árnessýslu í vikunni en í áhöfn lestarinnar eru vísindamenn úr fjölbreyttum greinum Háskóla Íslands. Í gær var til dæmis opið hús í félagsheimilinu á Borg þar sem hægt var að fylgjast með vísindamönnum við fjölbreytt störf sín og höfðu margir áhuga á að kynnst ævintýrum fuglanna með fuglafræðingi við Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Suðurlandi. Á myndbandi sést til dæmis þar sem refur stelur eggi úr hreiðri. „Krakkarnir hafa mjög gaman af þessu, sérstaklega af gildrunum hérna þar sem við veiðum fuglana í. Þau hafa líka mjög gaman að sjá lifandi myndbönd,” segir Böðvar Þórisson frá Rannsóknarsetri Háskóla Íslands á Suðurlandi. þá í básnum hjá Böðvari Þórissyni.Magnús Hlynur Hreiðarsson „Hér er hægt að upplifa vísindin á opin og lifandi hátt. Gera tilraunir, spjalla við vísindamenn, sjá, gera og upplifa bara hvað sem er. Þetta er gríðarlega vinsælt og þetta er vinsælt hjá fólki á öllum aldri,” segir Kristín Ása Einarsdóttir, lestarstjóri Háskólalestarinnar. Kristín Ása Einarsdóttir, sem er lestarstjóri Háskólalestarinnar.Magnús Hlynur Hreiðarsson Katrín Lilja kveikti til dæmis í Rice Krispies morgunkorni og henni fannst það ekkert mál. „Heyrðu á meðan ég hef svona ágætis stjórn á þessu þá er það ekkert mál. Ég prófaði einu sinni að kveikja í Ritx kexi og eins og þú veist það er það aðeins meiri orka í því og það fer aðeins meira úr böndunum,” segir hún hlæjandi. Það kviknaði vel í Rice Krispiesinu hjá Katrínu Lilju. Magnús Hlynur Hreiðarsson Grímsnes- og Grafningshreppur Háskólar Vísindi Mest lesið „Við hjá ZoloIceland leggjum áherslu á spilavíti“ Innlent Öllum í Brussel drullusama um hefndaraðgerðir Íslands Innlent Árekstur við Laugarbakka: „Glerhálka og svartaþoka“ Innlent Hefur látið sérsveitarmenn FBI vernda kærustu sína Erlent Fá bandarísku sérgreinarnar ekki viðurkenndar Innlent Þriggja fólksbíla árekstur nálægt Blönduósi Innlent „Manni líður bara eins og maður sé í James Bond mynd“ Innlent Andstaða eykst í Noregi gegn aðild Erlent Þingmenn segja eitt en Rubio annað: Margsaga um uppruna og tilgang friðartillagnanna Erlent Hafna kröfu Rússa um undanhald frá Dónetsk Erlent Fleiri fréttir Kveikt í Rice Krispies á Borg í Grímsnesi Enn ein úttektin sýnir alvarlega stöðu fatlaðra: „Sláandi" Slökkvilið kallað út vegna elds í blokk á Völlunum Sláandi sinnuleysi í málefnum fatlaðra og COP30 gert upp Þriggja fólksbíla árekstur nálægt Blönduósi Árekstur við Laugarbakka: „Glerhálka og svartaþoka“ Öllum í Brussel drullusama um hefndaraðgerðir Íslands „Við hjá ZoloIceland leggjum áherslu á spilavíti“ Óásættanlegt að ríflega helmingur sveitarfélaga falli í málefnum fatlaðra Heilbrigðisstofnun Suðurlands þarf nýja byggingu á Selfossi Fá bandarísku sérgreinarnar ekki viðurkenndar Stefnuleysi í málefnum fatlaðra og versnandi efnahagshorfur Bíll alelda við Setbergsskóla í nótt „Manni líður bara eins og maður sé í James Bond mynd“ Vextir, umhverfið og pólitíkin innan landssteina og utan Stakk af eftir harðan árekstur Læknar á sautján sólarhringa bakvakt „Elvis Presley“ skemmti á hjúkrunarheimili á Selfossi Þótti grunsamlegur og reyndist vera með mikið þýfi á sér Nokkur börn lögð inn vegna flensu og gervigreindarbylting fyrir blinda Skilji ekki þörfina á grenndarkynningu Læknar veigri sér við álaginu við að vinna úti á landi Nágranni brást hratt við og stöðvaði útbreiðslu eldsins Brutu dyrakarm til að bjarga heimilismanni Nýjungar og mörg tækifæri í ferðaþjónustu í Ölfusi „Helvítis kerling“ sé eitt en hótun um íkveikju annað Staðsetning flugeldanna endurskoðuð vegna drengsins Björk og Rosalía í hart við íslenska ríkið Þrír læknar hafa sagt upp á Akureyri vegna álags Læknaskortur á Akureyri og Björk og Rosalía í hart við ríkið Sjá meira