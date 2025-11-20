Sjálfa kom í bakið á þrautreyndum dópsala Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 20. nóvember 2025 23:15 Meira að segja kettir hafa verið staðnir að því að taka sjálfur. Það hefur þó ekki líklega ekki komið jafnharkalega í bakið á þeim og þeim dópsala sem um er fjallað í þessari frétt. Getty Mohamed Hicham Rahmi hefur verið dæmdur í fjögurra ára og sex mánaða fangelsi fyrir stórfelld fíkniefnalagabrot. Hann var dæmdur fyrir að standa að innflutningi kókaíns auk þess sem fjöldi fíkniefna fannst í fórum hans ætlaður til söludreifingar. Þrátt fyrir að vera ekki orðinn þrítugur á maðurinn þegar dóma á bakinu í Svíþjóð og hér heima fyrir dópsölu. Sjálfa var meðal sönnunargagna í málinu. Landsréttur þyngdi refsingu Mohamed sem hlaut fjögurra ára dóm í héraði. Ríkissaksóknari skaut málinu til Landsréttar þar sem ákæruvaldið krafðist þess að refsing ákærða yrði þyngd. Mohamed var ákærður fyrir að skipuleggja innflutning á tæplega tveimur kílóum af kókaíni af 87 prósenta styrkleika, ætlað til söludreifingar hér á landi. Hann var í slagtogi með þremur öðrum en atburðarásin átti sér stað í júlímánuði 2023. Þann 20. júlí fann tollgæslan hins vegar kókaín sem var í svörtum pokum í tölvuturni og skipti því út fyrir gerviefni. Þegar félagar Mohamed sóttu pakkann, elti lögreglan hópinn og handtók síðan. Meðal sönnunargagna var sími Mohamed sem hann sagði ekki vera sinn heldur sagði í eigu þriðja manns. Hins vegar kom í ljós að Mohamed var skráður inn á tölvupóstinn sinn í símanum og hafði smellt af einni sjálfu, svo talið var að framburður hans væri ótrúverðugur. Mikið magn fíkniefna fannst í bifreið og á heimili Mohamed var einnig dæmdur fyrir að hafa haft 226,5 grömm af kókaíni í fórum sínum ætlað til sölu og dreifingar. Efnin fundust í bíl meðákærðra, annars vegar í öryggisboxi og hins vegar í blárri íþróttatösku. Meðákærandinn benti lögreglu á fíkniefnin og sagði þau í eigu Mohamed. Hann viðurkenndi fyrir lögreglu að eiga öryggisboxið og sagði í því væri um hálf milljón króna. Eftir að honum var tjáð að þar hefðu ekki fundist peningaseðlar viðurkenndi hann að þar væri kókaín. Á lyklakippu Mohamed mátti einnig finna lykilinn að öryggisboxinu. Í skýrslu sinni fyrir héraðsdómi sagðist Mohamed hins vegar ekki eiga öryggisboxið né íþróttatöskuna, líkt og meðákærandinn sagði. Framburðurinn þótti þó ekki trúverðugur og var hann sakfelldur fyrir vörsluna. Þann 23. júlí fundust einnig 234 grömm af kókaíni, 498 grömm af hassi, fimm grömm af metamfetamíni, 555 stykki af alprazolam Krka eins milligramma töflum og fjórir millilítrar af testósteróni. Mohamed játaði í skýrslutöku hjá lögreglu að hann ætti fíkniefnin sem fundust í íbúð sem hann hafði á leigu. Hann sagðist hafa stolið efnunum nokkrum dögum áður en hann var handtekinn. Meðákærandinn í Héraðsdómi sagði að Mohamed væri með efnin í sínum fórum til að selja þau. Hefur áður komist í kast við lögin Þegar Landsréttur ákvarðaði dóminn var litið til að innflutningur fíkniefnanna var í ágóðaskyni og einkenndist af sterkum brotavilja þar sem Mohamed skipulagði innflutninginn. Þá er þetta ekki í fyrsta skipti sem hann kemst í kast við lögn. Þann 9. september 2019 var hann dæmdur í eins og hálfs árs fangelsi í Svíþjóð fyrir fíkniefnasmygl og hefur sá dómur einnig ítrekunaráhrif hér á landi. Þá var hann dæmdur í þriggja ára fangelsi þann 30. júní 2021 fyrir stórfellt fíkniefnasmygl. Landsréttur úrskurðaði Mohamed því í fjögurra og hálfs árs fangelsisvist, að undantöldum dögunum sem hann sat í gæsluvarðhaldi. Dómsmál Fíkniefnabrot Mest lesið Skipulagðir glæpahópar farnir að útvista ofbeldi Innlent Gjörunnin matvæli skaðleg öllum líffærum: „Það er fólk í skurðstofubúningum að búa matinn til“ Innlent Aðgerðir í þágu jafnréttis munu jafngilda mannréttindabrotum Erlent Skildi vegabréfið eftir Innlent Grunaðir um að hafa komið til landsins til þess eins að stela Innlent Sjálfa kom í bakið á þrautreyndum dópsala Innlent Pras úr Fugees dæmdur í fjórtán ára fangelsi Erlent Selenskí heldur ró sinni og hyggst ræða við Trump Erlent Í gæsluvarðhaldi grunuð um þjófnaði víða í Reykjavík Innlent „Ég hélt það væri skotárás í gangi“ Innlent Fleiri fréttir Vilja tryggja stöðu ungs fólks í prófkjöri Samfylkingarinnar Kanna hug Grindvíkinga til framtíðar í Grindavík Skipulagðir glæpahópar farnir að útvista ofbeldi Grunaðir um að hafa komið til landsins til þess eins að stela Sjálfa kom í bakið á þrautreyndum dópsala Í gæsluvarðhaldi grunuð um þjófnaði víða í Reykjavík Gerir kröfu um að fjármagn fylgi barni í vímuefnavanda Gjörunnin matvæli skaðleg öllum líffærum: „Það er fólk í skurðstofubúningum að búa matinn til“ Skildi vegabréfið eftir „Ég hélt það væri skotárás í gangi“ Ísland útsöluvara í norrænum samanburði Krefjast þess að hætt verði að mismuna börnum sem missa foreldri Miðflokkur skákar Sjálfstæðisflokknum: „Stórmerkileg niðurstaða“ „Stórmerkileg niðurstaða“ í nýrri könnun Hilda Jana fer ekki aftur fram fyrir Samfylkingu á Akureyri Kjaradeilu flugumferðarstjóra og Isavia vísað til gerðardóms Sex ára dómur yfir Jóni Inga höfuðpaur stendur Funduðu um Bergið en samningurinn liggur ekki fyrir Mæðgurnar svöruðu engu Útlendingar 69 prósent nýrra íbúa frá 2017 Skúli sækist eftir 2. sæti Bein útsending: Kynnir skýrslu um þróun útgáfu dvalarleyfa Stofnaði Örninn fyrir tíu ára ömmustelpu í sorg Vill svara ESB með tollahækkun Kom óánægju sinni á framfæri við von der Leyen Ungu fólki í endurhæfingu vegna offitu fjölgar Framsókn vill svara ESB í sömu mynt en fjármálaráðherra tekur dræmt í slíkar hugmyndir Magnús Guðmundsson er látinn Þjóðin skiptist í fylkingar um göng eða brú Nær allir sammála um afsögn ríkislögreglustjóra Sjá meira