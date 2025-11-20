„Ég hélt það væri skotárás í gangi“ Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 20. nóvember 2025 20:19 Laura birti mynd af eldinum þegar hún lét vini og vandamenn vita að hún væri óhult. Samsett Eldur kviknaði á loftslagsráðstefnunni COP30 í Brasilíu en enginn hlaut varanlegan skaða af. Forseti Ungra umhverfissinna var viðstödd ráðstefnuna þegar eldurinn kviknaði en hélt fyrst að um skotárás væri að ræða. Allir ráðstefnugestir eru óhultir en eldsupptökin liggja ekki fyrir. „Ég sat á fundi inni á danska skálanum og allt í einu sé ég hóp af fólki að hlaupa fram hjá og það heyrast öskur og smá sprengingar. Það fyrsta sem ég hugsaði var að það væri skotárás í gangi,“ segir Laura Sólveg Lefort Sheefer, forseti Ungra umhverfisvina, sem sækir ráðstefnuna. Hún hljómaði hress þrátt fyrir áfallið. „Ég var svo ótrúlega hrædd því ég hélt að það væri skotárás í gangi, það er það fyrsta sem maður hugsar.“ Hún hljóp af stað en eftir að hún lærði að um eldsvoða var að ræða sneri hún aftur til að ná í símann sinn og vegabréfið sem hún hafði skilið eftir. „Svo vorum við að hlaupa og ég sá glitta í bjarma, svona mikið ljós.“ Laura Sólveig komst að lokum út og hitti þar íslensku sendinefndina, þeirra á meðal Jóhann Pál Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra. Um fimmtíu þúsund sækja ráðstefnuna svo gríðarlegur fjöldi safnaðist saman fyrir utan. Eldsvoðinn var þó ekki næg ólukka þar sem einnig tók hellidemba við gestunum þegar þeir yfirgáfu svæðið. Eldurinn kviknaði í kringum tvö að staðartíma, sex á íslenskum tíma. Enginn er talinn hafa slasast alvarlega. Samkvæmt upplýsingum sem Laura fékk verður svæðið ekki opnað fyrr en í fyrsta lagi klukkan átta að staðartíma, tími sem hún ætlar að nýta í verðskuldaða hvíld. „Það eru allir svolítið hissa og aðeins að jafna sig. Við höfðum nú þegar áhyggjur af því að ráðstefnan yrði ekki búin að réttum tíma því það á eftir að birta svo mikið af textum. Við töpuðum næstum heilum degi því þau ætluðu að vera fram á nótt í kvöld,“ segir hún. Luiz Inácio Lula da Silva, forseti Brasilíu, á að hafa verið staðráðinn í að ráðstefnan yrði ekki lengri en á föstudag en Laura gerir ráð fyrir að ráðstefnan geti verið fram á sunnudag. Uppskrift að rafmagnseldi Ekki liggur fyrir hver eldsupptökin voru en Laura segir orðróm ganga að um rafmagnseld hafi verið að ræða. „Það kæmi mér mjög lítið á óvart því þetta var líklegast í Afríkuskálanum og í öllum skálunum er ofboðslega mikið af búnaði, míkrafónar og hátalarar, en svo er endalaust að rigna og stundum rignir á búnaðinn. Ég var að halda viðburð í norræna skálanum í gær og það var líklegt að við fengjum ekki míkrafóna því þeir voru svo blautir vegna rigningarinnar,“ segir hún. Þá eru skálarnir að mestu leyti búnir til úr plasti og textílefni. „Ég myndi halda að það sé uppskrift að rafmagnseldsvoða.“ Fjölga öryggisvörðum vegna mótmæla Eldsvoðinn er ekki eina uppákoman en fjölmenn mótmæli hafa verið fyrir utan ráðstefnuna. Frumbyggjar úr Amazon-skóginum mótmæla því að fá ekki greiðari aðgang að samningaborðinu, sérstaklega þar sem Brasilíuforseti sagði ráðstefnuna vera COP fólksins. „Þau fengu mjög lítinn aðgang að svæðinu og þau voru að mótmæla því að það væri verið að taka ákvarðanir um þeirra framtíð og jarðir án þess að þau fengju að vera með. Þetta COP átti að vera COP fólksins og sérstök athygli var veitt að þessum frumbyggjasamfélögum í Amazon-regnskógnum þannig að þau eru skiljanlega mjög ósátt,“ segir Laura. Í síðustu viku kom til átaka á milli öryggisvarða og mótmælenda sem reyndu að koma sér inn á svæðið. Eftir átökin segir Laura viðveru öryggisvarða og hermanna vera meira áberandi. „Það var mjög lítið af öryggisvörðum á svæðinu, það er magnað að fylgjast með því að það eru alltaf fleiri og fleiri hermenn og öryggisverðir með hverjum deginum. Því það eru áframhaldandi mótmæli.“ Loftslagsráðstefna Sameinuðu þjóðanna (COP) Loftslagsmál Íslendingar erlendis Mest lesið Magnús Guðmundsson er látinn Innlent Mæðgurnar svöruðu engu Innlent Gulli Reynis látinn Innlent Miðflokkur skákar Sjálfstæðisflokknum: „Stórmerkileg niðurstaða“ Innlent Sex ára dómur yfir Jóni Inga höfuðpaur stendur Innlent Engin heimild til að granda skipum vegna gruns um smygl við Ísland Innlent Krefjast þess að hætt verði að mismuna börnum sem missa foreldri Innlent Bílastæðasjóður hætti eftirliti á bílastæðum við Landspítala og HR Innlent Vill að handhafar forsetavalds fái hundrað þúsund krónur árlega Innlent Vilja fá Selenskí til að samþykkja „óskalista“ Pútíns Erlent Fleiri fréttir Skildi vegabréfið eftir „Ég hélt það væri skotárás í gangi“ Ísland útsöluvara í norrænum samanburði Krefjast þess að hætt verði að mismuna börnum sem missa foreldri Miðflokkur skákar Sjálfstæðisflokknum: „Stórmerkileg niðurstaða“ „Stórmerkileg niðurstaða“ í nýrri könnun Hilda Jana fer ekki aftur fram fyrir Samfylkingu á Akureyri Kjaradeilu flugumferðarstjóra og Isavia vísað til gerðardóms Sex ára dómur yfir Jóni Inga höfuðpaur stendur Funduðu um Bergið en samningurinn liggur ekki fyrir Mæðgurnar svöruðu engu Útlendingar 69 prósent nýrra íbúa frá 2017 Skúli sækist eftir 2. sæti Bein útsending: Kynnir skýrslu um þróun útgáfu dvalarleyfa Stofnaði Örninn fyrir tíu ára ömmustelpu í sorg Vill svara ESB með tollahækkun Kom óánægju sinni á framfæri við von der Leyen Ungu fólki í endurhæfingu vegna offitu fjölgar Framsókn vill svara ESB í sömu mynt en fjármálaráðherra tekur dræmt í slíkar hugmyndir Magnús Guðmundsson er látinn Þjóðin skiptist í fylkingar um göng eða brú Nær allir sammála um afsögn ríkislögreglustjóra Um 6.000 flóttamenn og hælisleitendur á Íslandi Bein útsending: Heilbrigðisþing – Endurhæfing - leiðir til betra lífs Feta einstigi milli metnaðar og raunsæis í loftslagsmarkmiði Mótmæla fyrirhuguðum þungaflutningum í gegnum Selfoss Engin heimild til að granda skipum vegna gruns um smygl við Ísland Maður að trufla umferð og eldur í bakaríi Bílastæðasjóður hætti eftirliti á bílastæðum við Landspítala og HR Vill að handhafar forsetavalds fái hundrað þúsund krónur árlega Sjá meira