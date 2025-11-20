Stofnaði Örninn fyrir tíu ára ömmustelpu í sorg Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar 20. nóvember 2025 12:52 Stofnandi Arnarins minningar- og styrktarsjóðs segir að sorgarferli barna geti litið öðruvisi út en foreldra. Vísir/Getty Börn eiga auðveldara með að stökkva inn og út úr sorg en hin fullorðnu og syrgja stundum með öðrum hætti. Þetta segir stofnandi Arnarins minningar- og styrktarsjóðs en í dag er alþjóðlegur dagur barna í sorg. Börn eiga auðveldara með að stökkva inn og út úr sorg en hin fullorðnu og syrgja stundum með öðrum hætti. Þetta segir stofnandi Arnarins minningar- og styrktarsjóðs en í dag er alþjóðlegur dagur barna í sorg. Örninn er helgaður börnum og unglingum í sorgarúrvinnslu eftir ástvinamissi. Heiðrún Jensdóttir, stofnandi Arnarins, mun í dag á degi barna í sorg halda erindi í Vídalínskirkju. „Ég er bara mjög þakklát kona á þessum degi. Ég er þakklát fyrir það að við séum komin þetta langt með sorgarúrvinnslu fyrir börn og unglinga.“ Sjálf missti Heiðrún son sinn fyrir ellefu árum síðan en það var út frá þeirri sorgarúrvinnslu sem hugmyndin að Erninum kviknaði. „Það var mjög auðvelt fyrir mig að vinna úr minni sorg. Ég gat farið í jafningjahópa eins og Nýja dögun sem nú er Sorgarmiðstöðin í dag og fleiri hópa en ég hafði áhyggjur af barnabarninu mínu, sonardóttur minni, sem var tíu ára þegar pabbi hennar dó og hugsaði með mér hvort það væri ekki einhver hópur fyrir hana sem hún gæti farið í.“ En hún fann ekkert slíkt á litla Íslandi en eftir að hafa víkkað út leitina þá fann hún erlendis Camp Erin sem eru sumarbúðir fyrir börn sem höfðu misst náinn ástvin til að vinna með sorg sína. „Þetta var allt gert í gegnum leik og list og samtalshópum og ég var mjög hrifin af þessu verkefni og langaði til að hún fengi að upplifa eitthvað svona.“ Hún tók málin í sínar eigin hendur og fékk séra Jónu Hrönn Bolladóttur í lið með sér og síðan þá hefur fjöldi barna notið þess að fara í slíkar sumarbúðir. Heiðrún segir að sorgarúrvinnsla hjá börnum geti litið öðruvísi út en hjá hinum fullorðnu. „Börn eiga auðveldara með að stökkva inn og út úr sorginni og sorgin hjá börnum kemur á þroskastigum. Hún kannski kemur núna og svo hvíla þau sig og svo kemur sorgin aftur á næsta þroskastigi til dæmis ef barn missir foreldri sitt og svo fermist það og þá kemur sorgin og söknuðurinn upp,“ útskýrir Heiðrún. Hún segir að besta bjargráðið í erfiðum aðstæðum eins og sorg sé samvera fjölskyldunnar. „Að vera saman og halda minningunni á lofti, tala um þann sem látinn er, tala um og rifja upp minningar. Gráta saman og hlæja saman, það er allt í lagi, að gráta og hlæja.“ Tengdar fréttir Segir börn í sorg vera falinn hóp sem þurfi að sinna Alþjóðlegur dagur barna í sorg fer fram í dag. Örninn, minningar- og styrktarsjóður, stendur fyrir vitundarvakningu í tilefni dagsins um þarfir syrgjandi barna. Prestur og verkefnastjóri Arnarins segir fólk oft ráðalaust þegar það verður fyrir missi og að börn í sorg séu að einhverju leyti falinn hópur sem þarfnast aðstoðar. 18. nóvember 2021 12:00 "Samfélagið þarf að standa með börnum sem missa foreldri“ Ráðstefnan "Hvað verður um mig“ – Málþing um rétt barna, stöðu þeirra og þarfir við fráfall foreldris, verður haldin á morgun í húsnæði Íslenskrar erfðagreiningar. 28. apríl 2019 20:54 Um hundrað börn á ári missa foreldri en aðeins hluti þeirra fær aðstoð Karolína Helga Símonardóttir er fjögurra barna móðir og ekkja, en eiginmaður hennar var bráðkvaddur fyrir nokkrum árum. Hún segir að vankantar á heilbrigðiskerfinu hér á landi valdi því að aðeins hluti þeirra barna sem missa foreldri fá þá aðstoð sem þau þurfa. 6. október 2020 08:02 Mest lesið Magnús Guðmundsson er látinn Innlent Gulli Reynis látinn Innlent Engin heimild til að granda skipum vegna gruns um smygl við Ísland Innlent Bílastæðasjóður hætti eftirliti á bílastæðum við Landspítala og HR Innlent Vill að handhafar forsetavalds fái hundrað þúsund krónur árlega Innlent Þjóðin skiptist í fylkingar um göng eða brú Innlent Mótmæla fyrirhuguðum þungaflutningum í gegnum Selfoss Innlent Um 6.000 flóttamenn og hælisleitendur á Íslandi Innlent Kom óánægju sinni á framfæri við von der Leyen Innlent Viðurkenndu að kviðdómendur sáu ekki ákæruskjalið Erlent Fleiri fréttir Útlendingar 69 prósent nýrra íbúa frá 2017 Skúli sækist eftir 2. sæti Bein útsending: Kynnir skýrslu um þróun útgáfu dvalarleyfa Stofnaði Örninn fyrir tíu ára ömmustelpu í sorg Vill svara ESB með tollahækkun Kom óánægju sinni á framfæri við von der Leyen Ungu fólki í endurhæfingu vegna offitu fjölgar Framsókn vill svara ESB í sömu mynt en fjármálaráðherra tekur dræmt í slíkar hugmyndir Magnús Guðmundsson er látinn Þjóðin skiptist í fylkingar um göng eða brú Nær allir sammála um afsögn ríkislögreglustjóra Um 6.000 flóttamenn og hælisleitendur á Íslandi Bein útsending: Heilbrigðisþing – Endurhæfing - leiðir til betra lífs Feta einstigi milli metnaðar og raunsæis í loftslagsmarkmiði Mótmæla fyrirhuguðum þungaflutningum í gegnum Selfoss Engin heimild til að granda skipum vegna gruns um smygl við Ísland Maður að trufla umferð og eldur í bakaríi Bílastæðasjóður hætti eftirliti á bílastæðum við Landspítala og HR Vill að handhafar forsetavalds fái hundrað þúsund krónur árlega Gulli Reynis látinn Tók fjórar mínútur að koma heimilisfólki á Hrafnistu í skjól Sviðsstjóri lögsækir Ríkisendurskoðun Stilla á lista Miðflokks í Kópavogi Vildi að sonurinn hefði aldrei farið á Stuðla Syrgir soninn og sér eftir vist á Stuðlum Mál ríkisendurskoðanda á borði forsætisnefndar Tveir handteknir fyrir þjófnað í Hagkaup Skaut föstum skotum á seðlabankastjóra Framhlaup hafið í Dyngjujökli Stór útvegsfyrirtæki meðal stærstu bakhjarla Viðreisnar Sjá meira