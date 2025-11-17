Vill áfram leiða lista Sjálfstæðismanna á Akureyri Atli Ísleifsson skrifar 17. nóvember 2025 13:43 Heimir Örn Árnason leiddi lista Sjálfstæðismanna fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar og er forseti bæjarstjórnar. Vísir/Vilhelm Heimir Örn Árnason, forseti bæjarstjórnar á Akureyri og oddviti Sjálfstæðisflokksins á Akureyri, hefur ákveðið að gefa kost á sér til að leiða lista flokksins í sveitarstjórnarkosningunum í maí á næsta ári. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Heimi Erni. Hann segir að það hafi verið sér mikill heiður að leiða lista Sjálfstæðisflokksins og starfa í bæjarstjórn Akureyrar síðastliðin þrjú og hálft ár. „Í nánu og góðu samstarfi við öflugt samstarfsfólk í meirihlutanum og starfsmenn Akureyrarbæjar höfum við komið fjölmörgum góðum verkefnum af stað. Helst má nefna sex tíma gjaldfrjálsa leikskóladvöl, Lýðheilsukortið, hækkun á frístundarstyrk til barna, verkefnið Virk efri ár og unnið er að því að koma á frístundarstyrk til eldri borgara. Þá hefur fasteignaskattur lækkað umtalsvert á íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði á síðustu árum. Þá er í gangi metnaðarfull uppbygging í íþróttamálum í mörgum íþróttagreinum. Tvö ný hverfi eru í uppbyggingu og síðast en ekki síst er rekstur sveitarfélagsins í mjög góðu jafnvægi. Ég hef átt óteljandi samtöl við fólk hér í bænum, bæði úr atvinnulífinu og hópi bæjarbúa og allir eru sammála um að það sé bjart framundan á Akureyri og því er ég sammála. Samtalið er lykillinn að árangri og ég mun áfram leggja mikla áherslu á að vera í góðu og opnu sambandi við íbúana og atvinnurekendur. Bærinn okkar, líkt og mörg önnur sveitarfélög hefur gengið í gegnum krefjandi tíma. En með sameiginlegu átaki kjörinna fulltrúa, starfsmanna og íbúa höfum við náð verulegum árangri og styrkt stöðu Akureyrarbæjar til framtíðar. Framundan eru spennandi verkefni sem ég hef mikinn áhuga á að fylgja eftir. Markmið mitt er að halda áfram að standa vörð um rekstur bæjarins, skapa traustan grunn til lækkunar gjalda og álaga, bæta þjónustu við íbúa og styðja við áframhaldandi uppbyggingu innviða og lífsgæða hér á Akureyri. Ég brenn fyrir bæinn okkar og framtíð hans og hlakka til að halda áfram ferðinni með ykkur. Þess vegna mun ég sækjast eftir því að leiða lista Sjálfstæðisflokksins í komandi sveitarstjórnarkosningum næsta vor,“ segir í tilkynningunni. Akureyri Sveitarstjórnarkosningar 2026 Sjálfstæðisflokkurinn Mest lesið Fann dauðan snák í Mosfellsbæ Innlent Kókaínkóngur handtekinn á Spáni Erlent Eldur í ruslabíl í Bríetartúni Innlent Hundrað þúsund í höfuðstólinn eru orðin að átján í dag Neytendur Sonur Beckham sviptur ökuréttindum Erlent Kallar nú sjálfur eftir birtingu Epstein-skjalanna Erlent Gjá milli kvenna og karla en Miðflokkurinn í sérflokki Innlent Netsvikarar þykjast vera þekkt íslensk fyrirtæki Innlent Handtekinn í Dölunum Innlent Játuðu morð á almennum borgurum en voru aldrei sóttir til saka Erlent Fleiri fréttir Vilja minnismerki um Gunnar í Viðey en ekki í Gunnarsbrekku Vill áfram leiða lista Sjálfstæðismanna á Akureyri Vill á annað hundrað milljóna króna fyrir sólarhringsvakt Lagt til að aldurstakmark á samfélagsmiðlum verði hækkað á Íslandi Þvættuðu tugi milljóna og lögreglan göbbuð í sumarbústað Takast á um kísilmálm og vilja hækka aldurstakmörk á samfélagsmiðlum hér á landi Fann dauðan snák í Mosfellsbæ Gjá milli kvenna og karla en Miðflokkurinn í sérflokki Netsvikarar þykjast vera þekkt íslensk fyrirtæki Umfangsmikil lokun á köldu vatni í Kópavogi Mark Rutte heimsækir Ísland Handtekinn í Dölunum Eldur í ruslabíl í Bríetartúni „Þar erum við eftirbátar nágrannaþjóðanna“ Börn sækist í bækur á ensku Minntust þeirra sem hafa látist í umferðinni 70 ára afmæli Tónlistarskóla Árnesinga fagnað Bílbelti bjarga mannslífum og stafrænt kynferðisofbeldi færist í aukana Lenti utan vegar vestan við Grundarfjörð Verði að tryggja að á íslensku megi alltaf finna svar Dröfn og Samtökin ’78 verðlaunuð á degi íslenskrar tungu „Unga fólkið okkar er umkringt efni á ensku“ Beltunum að þakka að bræðurnir séu enn á lífi Keldnakirkja á Keldum er 150 ára Telur bílbeltið hafa bjargað lífi sínu Hvaða oddviti er duglegastur að mæta? Yfir helmingur þeirra sem lést í bílslysi innanbæjar beltislaus Telja íslenskuna geta horfið með einni kynslóð Evrópumál, lánakjör og baráttan fyrir íslenskri tungu í stafrænum heimi Lögregla leysti upp unglingapartý í Árbæ Sjá meira