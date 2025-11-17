Þvættuðu tugi milljóna og lögreglan göbbuð í sumarbústað Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 17. nóvember 2025 12:26 Lögreglan á Blönduósi fór fýluferð í september 2022 þegar yngri bróðirinn hringdi símtal í Neyðarlínuna á fölskum forsendum. Vísir/Vilhelm Bræður á fimmtugsaldri hafa verið dæmdir í skilorðsbundið fangelsi og þá helst fyrir peningaþvætti. Öðrum var líka refsað fyrir að gabba lögregluna. Dómur var kveðinn upp í Héraðsdómi Reykjavíkur í síðustu viku. Yngri bróðirinn var dæmdur í tólf mánaða fangelsi fyrir peningaþvætti með því að hafa móttekið eða aflað sér ávinnings af auðgunarbrotum upp á rúmlega 35 milljónir króna. Hann notaði peningana meðal annars til úttektar á erlendum gjaldeyri og eigin framfærslu. Þá var hann dæmdur fyrir að hafa mánudag í september 2022 hringt í Neyðarlínuna og tilkynnt ranglega að hann hefði orðið fyrir líkamsárás í sumarbústað nærri Blönduósi. Símtalið varð til þess að fjórir lögreglumenn frá Blönduósi og Sauðárkróki fóru á vettvang. Þá var hann dæmdur fyrir að hafa brotist inn í verslun á Blönduósi nóttina eftir og stolið þaðan að lágmarki fjórum samlokum úr kæli búðarinnar. Eldri bróðirinn var dæmdur fyrir peningaþvætti með því að hafa móttekið tæplega 26 milljónir króna frá bróður sínum. Nýtti hann peningana og umbreytti með gjaldeyrisviðskiptum með því að kaupa erlendan gjaldeyri fyrir íslenskar krónur. Yngri bróðirinn fékk tólf mánaða skilorðsbundinn dóm en sá eldri sex mánaða dóm. Horfði dómurinn til þess að peningaþvættisbrotin áttu sér stað á árunum 2016 til 2019, langt væri um liðið og tafir við rekstur málsins væru ekki bræðrunum að kenna. Dómsmál Efnahagsbrot Skagafjörður Mest lesið Fann dauðan snák í Mosfellsbæ Innlent Kókaínkóngur handtekinn á Spáni Erlent Hundrað þúsund í höfuðstólinn eru orðin að átján í dag Neytendur Eldur í ruslabíl í Bríetartúni Innlent Kallar nú sjálfur eftir birtingu Epstein-skjalanna Erlent Sonur Beckham sviptur ökuréttindum Erlent Gjá milli kvenna og karla en Miðflokkurinn í sérflokki Innlent Netsvikarar þykjast vera þekkt íslensk fyrirtæki Innlent Handtekinn í Dölunum Innlent Játuðu morð á almennum borgurum en voru aldrei sóttir til saka Erlent Fleiri fréttir Þvættuðu tugi milljóna og lögreglan göbbuð í sumarbústað Takast á um kísilmálm og vilja hækka aldurstakmörk á samfélagsmiðlum hér á landi Fann dauðan snák í Mosfellsbæ Gjá milli kvenna og karla en Miðflokkurinn í sérflokki Netsvikarar þykjast vera þekkt íslensk fyrirtæki Umfangsmikil lokun á köldu vatni í Kópavogi Mark Rutte heimsækir Ísland Handtekinn í Dölunum Eldur í ruslabíl í Bríetartúni „Þar erum við eftirbátar nágrannaþjóðanna“ Börn sækist í bækur á ensku Minntust þeirra sem hafa látist í umferðinni 70 ára afmæli Tónlistarskóla Árnesinga fagnað Bílbelti bjarga mannslífum og stafrænt kynferðisofbeldi færist í aukana Lenti utan vegar vestan við Grundarfjörð Verði að tryggja að á íslensku megi alltaf finna svar Dröfn og Samtökin ’78 verðlaunuð á degi íslenskrar tungu „Unga fólkið okkar er umkringt efni á ensku“ Beltunum að þakka að bræðurnir séu enn á lífi Keldnakirkja á Keldum er 150 ára Telur bílbeltið hafa bjargað lífi sínu Hvaða oddviti er duglegastur að mæta? Yfir helmingur þeirra sem lést í bílslysi innanbæjar beltislaus Telja íslenskuna geta horfið með einni kynslóð Evrópumál, lánakjör og baráttan fyrir íslenskri tungu í stafrænum heimi Lögregla leysti upp unglingapartý í Árbæ Ekkert „en“ á eftir því að beita maka sinn ofbeldi Lögreglumenn náðu stjörnuhrapi á eftirlitsmyndavél Ræðst í úttekt á bókamarkaðnum „Nú ætla menn að kollvarpa þessu kerfi, fyrir hvað?“ Sjá meira