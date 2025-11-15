Hákon: Þú vilt spila þessa leik Árni Jóhannsson skrifar 15. nóvember 2025 20:15 Hákon Arnar Haraldsson fær vonandi ástæðu til að fagna svona með Tólfunni á morgun. vísir/Anton Hákon Arnar Haraldsson fyrirliði er klár í slaginn fyrir úrslitastund íslenska landsliðsins í fótbolta gegn Úkraínu á morgun. Hann er bjartsýnn fyrir leikinn og segir að þetta séu leikirnir sem leikmenn vilja spila. Hákon var í viðtali hjá Vali Pál Eiríkssyni á æfingu í dag en leikið er í Varsjá. „Menn eru bara spenntir og það er ekkert annað en spenna. Þú vilt spila þessa leik þar sem allt er undir.“ Landsliðið var í hörkuleik við Aserbaídsjan á fimmtudaginn síðasta og spilaði Hákon allar mínúturnar í þeim leik. Hann var spurður að því hvernig skrokkurinn væri. „Hann hefur verið betri. Hann hefur verið verri líka. Maður verður svo bara klár á morgun, maður heldur stundum að maður verði ekki klár en svo á leikdegi ferskast maður allur upp og er klár í þetta.“ Íslandi dugar jafntefli til að tryggja sig í umspil um sæti á HM ´26 og var fyrirliðinn spurður að því hvort það væri hættuleg staða að vera í. „Það getur verið það. Auðvitað viljum við vinna en við þurfum að sjá hvernig þetta fer. Þeir mæta örugglega snarvitlausir enda þurfa þeir að vinna. Við ætlu m ekki að fara niður og reyna að vernda jafnteflið. Þá endar þetta bara á einn veg og þeir keyra á okkur þannig að við verðum þreyttir. Við ætlum ekki að gera það.“ Hákon fór yfir fleiri atriði í viðtalinu sem má sjá að neðan. Til dæmis hvaða lærdóm hægt er að draga af fyrri leik liðanna. Klippa: Hákon um leikinn við Úkraínu Ísland og Úkraína mætast klukkan 17:00 á morgun. Leikurinn verður sýndur í opinni dagskrá á Sýn Sport. Landslið karla í fótbolta HM 2026 í fótbolta Mest lesið Hvernig umspil færi Ísland í? Fótbolti Leikmenn dýrki Heimi sem ætti að fá nýjan samning Fótbolti Jói Kalli hættur fjölskyldunnar vegna og Fannar tekur við Fótbolti Åge Hareide glímir við sjúkdóm Fótbolti Svona var fundur Arnars fyrir „dramatík í níutíu mínútur“ Fótbolti „Mamma vill bara að ég sé í ballett“ Sport Skrautlegur ferðadagur Fótbolti Hefði hætt ef Eriksen hefði ekki lifað af Fótbolti Leiðin á HM: Sögulegar sættir í Varsjá Fótbolti FCK-strákarnir tryggðu Íslandi sigur Fótbolti Fleiri fréttir Hákon: Þú vilt spila þessa leik Åge Hareide glímir við sjúkdóm Leiðin á HM: Sögulegar sættir í Varsjá Arna og Sædís spiluðu í sigri Våleranga „Eggert kominn með stóra brosið og allir glaðir“ Belgar í brasi og þurfa að bíða eftir HM-sæti Svona var fundur Arnars fyrir „dramatík í níutíu mínútur“ Bökuðu botnliðið í miðjum slag við Blika Tólfan boðar til partýs í Varsjá Jói Kalli hættur fjölskyldunnar vegna og Fannar tekur við Lofar að fara sparlega með Isak Skrautlegur ferðadagur Hefði hætt ef Eriksen hefði ekki lifað af FCK-strákarnir tryggðu Íslandi sigur Veðbankar telja mun líklegra að Ísland falli úr leik Leikmenn dýrki Heimi sem ætti að fá nýjan samning Hvernig umspil færi Ísland í? Haaland sótti sjötíu hamborgara fyrir HM-farana Holland getur fagnað HM-sæti en Þýskaland þarf stig Króatar á HM en draumur Færeyja úti Afar óvænt tap þegar Finnar hylltu goðsögn Hjammi með mikla reynslu: „Kannski ekkert sérstakt í tuttugu tilraunum“ Rosenörn yfirgefur FH Taylor dæmir úrslitaleikinn í Varsjá Mikil spenna í Færeyjum enda HM-sætið enn möguleiki Montiel til KA Marta getur aftur unnið verðlaunin sem voru nefnd eftir henni Kominn í hóp þeirra fáu sem hafa verið heilan bílprófsaldur í landsliðinu Jafnaði við Arnór og Ríkharð á markalistanum Ronaldo gæti endað í leikbanni á HM næsta sumar Sjá meira