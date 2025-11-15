Innlent

Höfðu eftir­lit með fanga­geymslu lög­reglu

Jón Ísak Ragnarsson skrifar
Lögreglustöðin við Hverfisgötu. Vísir/Vilhelm

Umboðsmaður Alþingis og starfsmenn embættisins fóru í október í næturlangt eftirlit í fangageymslu lögreglunnar við Hverfisgötu, frá föstudagskvöldi til laugardagsmorguns.

Í tilkynningu segir að heimsóknin sé liður í athugun umboðsmanns sem beinist sérstaklega að ummönun og aðbúnaði þeirra sem vistast í fangageymslunni.

Ábendingar hafi borist umboðsmanni sem hafi orðið til þess að ákveðið var að stofna til þessarar athugunar.

„OPCAT-eftirlit umboðsmanns felur í sér að fylgjast með aðstæðum þeirra sem hafa verið svipt frelsi sínu. Að þessu sinni var heimsóknin liður í afmarkaðri athugun á meðferð þeirra sem færðir eru í fangageymslu lögreglunnar við Hverfisgötu,“ segir í tilkynningunni.

„Við slíka athugun er horft til þess hvort mannúðar sé gætt gagnvart fólki. Undir það fellur meðal annars framkoma, viðmót, viðbragð og aðstoð þeirra sem koma að þeirri vistun. Fylgst var með starfseminni um nóttina og rætt, eins og hægt var, við þau sem gistu fangageymslurnar. Jafnframt var farið yfir upptökur af vistunum í fangageymslunni sem kallað hafði verið eftir fyrirfram.“

Sérstök skýrsla verði gefin út vegna heimsóknarinnar.

Lögreglan Umboðsmaður Alþingis

