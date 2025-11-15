Höfðu eftirlit með fangageymslu lögreglu Jón Ísak Ragnarsson skrifar 15. nóvember 2025 17:58 Lögreglustöðin við Hverfisgötu. Vísir/Vilhelm Umboðsmaður Alþingis og starfsmenn embættisins fóru í október í næturlangt eftirlit í fangageymslu lögreglunnar við Hverfisgötu, frá föstudagskvöldi til laugardagsmorguns. Í tilkynningu segir að heimsóknin sé liður í athugun umboðsmanns sem beinist sérstaklega að ummönun og aðbúnaði þeirra sem vistast í fangageymslunni. Ábendingar hafi borist umboðsmanni sem hafi orðið til þess að ákveðið var að stofna til þessarar athugunar. „OPCAT-eftirlit umboðsmanns felur í sér að fylgjast með aðstæðum þeirra sem hafa verið svipt frelsi sínu. Að þessu sinni var heimsóknin liður í afmarkaðri athugun á meðferð þeirra sem færðir eru í fangageymslu lögreglunnar við Hverfisgötu,“ segir í tilkynningunni. „Við slíka athugun er horft til þess hvort mannúðar sé gætt gagnvart fólki. Undir það fellur meðal annars framkoma, viðmót, viðbragð og aðstoð þeirra sem koma að þeirri vistun. Fylgst var með starfseminni um nóttina og rætt, eins og hægt var, við þau sem gistu fangageymslurnar. Jafnframt var farið yfir upptökur af vistunum í fangageymslunni sem kallað hafði verið eftir fyrirfram.“ Sérstök skýrsla verði gefin út vegna heimsóknarinnar. Lögreglan Umboðsmaður Alþingis Mest lesið Sakar kaupendur um að hafa aldrei greitt fyrir veitingastaðina Innlent „Þetta er hættulegt ef við viljum áfram búa í frjálslyndu lýðræðissamfélagi“ Innlent Minni tekjur góðar fréttir Innlent Missir úr skóla og tekur ekki þátt í félagslífi eftir að vökvagjöf var hætt Innlent Ósáttur með viðbrögð Barna- og fjölskyldustofu Innlent Næringarfræðingur segir próteinbita dulbúið sælgæti Innlent Óttast áhrifin sem frumvarpið geti haft á Landspítalann Innlent Misskilningur um losunarmarkmið „stórkostlegur áfellisdómur“ Innlent Gríðarlega löng röð í verslun Nocco Lífið „Algjört vandræðamál og sorglegt“ Innlent Fleiri fréttir Vara við mögulegri glerhálku í kvöld „Kerfinu kollvarpað“, jólabókaflóð og forystusauðir Höfðu eftirlit með fangageymslu lögreglu Sakar kaupendur um að hafa aldrei greitt fyrir veitingastaðina Missir úr skóla og tekur ekki þátt í félagslífi eftir að vökvagjöf var hætt Óttast áhrifin sem frumvarpið geti haft á Landspítalann Óslóartréð fellt í Heiðmörk Ósáttur með viðbrögð Barna- og fjölskyldustofu Göngugarpar munu mynda Ljósafoss niður Esjuna Eftirlit í skötulíki, Trump hótar málsókn og Ljósafossgangan Minni tekjur góðar fréttir Ölvun og hávaði í heimahúsi Misskilningur um losunarmarkmið „stórkostlegur áfellisdómur“ „Þetta er hættulegt ef við viljum áfram búa í frjálslyndu lýðræðissamfélagi“ Auka sýnileika milli rýma á leikskólum „Algjört vandræðamál og sorglegt“ Þau eru nýir talsmenn fatlaðs fólks á þingi Herja á umsækjendur um alþjóðlega vernd Hælisleitendur og börn í auknum mæli notuð sem burðardýr Sameining geti aukið aðdráttarafl fyrir nýja íbúa Arnfríður og Víðir Smári tímabundið í Landsrétt Eldur í Sorpu á Granda Keyrði aftan á strætisvagn Vegagerðin býður út for- og verkhönnun Fljótaganga Safna undirskriftum til að styðja Fjarðarheiðargöng Einn fluttur á slysadeild eftir árekstur í Garðabæ Vitinn á Gjögurtá fallinn í sjó fram Kom ekki til greina hjá starfshópi en nú líkleg niðurstaða Sjö sækja um tvær lausar stöður Minni hagvöxtur og hjólhýsin mögulega í Skerjafjörðinn Sjá meira