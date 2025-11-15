Göngugarpar munu mynda Ljósafoss niður Esjuna Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar 15. nóvember 2025 12:17 Mynd úr einni göngunni þar sem Ljósafossinn sést mjög vel. Reiknað er með miklum fjölda fólks í gönguna í dag. Aðsend Það stendur mikið til við Esjuna í dag en þar fer fram svokölluð „Ljósafossganga“ til styrktar Ljósinu þar sem allir verða með höfuðljós og mynda þannig foss þegar gengið verður niður fjallið í myrkrinu. Sjóvá styrkir Ljósið um 2.000 krónur fyrir hvern, sem mætir við Esjurætur, hvort sem viðkomandi ætlar að ganga eða hvetja göngugarpana áfram. „Ljósafossgangan“ er árlegur viðburður á þessum árstíma til styrktar Ljósinu, sem er endurhæfingarmiðstöð fyrir krabbameinsgreinda en mörg hundruð manns taka alltaf þátt í göngunni og er reiknað með sérstaklega góðri mætingu í dag í tilefni af 20 ára afmæli Ljóssins. Það að hittast á bílastæðinu við Esjurætur klukkan hálf fjögur og gangan sjálf hefst stundvíslega klukkan fjögur. Erna Magnúsdóttir er framkvæmdastýra hjá Ljósinu. Þetta er ótrúlega vel gert hjá ykkur að gera þetta, ertu ekki sammála því? „Jú og bara allir þeir, sem eru að koma og hjálpa okkur með þetta. Það er nú maður hérna, sem er algjör valkyrja eins og ég kalla hann en hann er kallaður „Fjalla Steini“ en heitir Þorsteinn Jakobsson en hann hefur leitt þessa göngu alveg frá upphafi. Og svo ætlar Sjóvá að styrkja Ljósið um tvö þúsund kall á hvern haus, sem mætir þannig að það er bara dásamlegt,“ segir Erna. Erna Magnúsdóttir, framkvæmdastýra hjá Ljósinu, sem hvetur alla, sem vettlingi geta valdið að mæta í gönguna upp á Esjuna en mæting er á bílastæðið klukkan 15:30.Aðsend Þannig að þú hvetur fólk til að mæta? „Ég hvet fólk til að mæta og það verður þarna Kjölur, sem sagt björgunarsveitin Kjölur frá Kjalarnesi, sem er alltaf með okkur í ferðinni til að gæta að öllum. Já, þetta er bara svo einstakt. Við löbbum upp í rökkri og svo löbbum við niður í myrkri og allir setja höfuðljós upp og við löbbum svolítið í þögninni niður og hugsum til þeirra, sem hafa fengið krabbamein eða eru að standa í þessu núna eða hafa kannski tapað baráttunni eða sigrað baráttuna. Þetta er bara ótrúlega falleg stund og bara svona magnþrungin,“ segir Erna. Mikil þátttaka hefur verð í göngunum í gegnum árin.Aðsend Ljósið heimasíða Reykjavík Krabbamein Esjan Mest lesið „Þetta er hættulegt ef við viljum áfram búa í frjálslyndu lýðræðissamfélagi“ Innlent Minni tekjur góðar fréttir Innlent Gríðarlega löng röð í verslun Nocco Lífið Misskilningur um losunarmarkmið „stórkostlegur áfellisdómur“ Innlent „Algjört vandræðamál og sorglegt“ Innlent Auka sýnileika milli rýma á leikskólum Innlent Herja á umsækjendur um alþjóðlega vernd Innlent Árekstur rútu rannsakaður sem manndráp af gáleysi Erlent Vitinn á Gjögurtá fallinn í sjó fram Innlent Hætta notkun metanhemjandi íblöndunarefnis Erlent Fleiri fréttir Göngugarpar munu mynda Ljósafoss niður Esjuna Eftirlit í skötulíki, Trump hótar málsókn og Ljósafossgangan Minni tekjur góðar fréttir Ölvun og hávaði í heimahúsi Misskilningur um losunarmarkmið „stórkostlegur áfellisdómur“ „Þetta er hættulegt ef við viljum áfram búa í frjálslyndu lýðræðissamfélagi“ Auka sýnileika milli rýma á leikskólum „Algjört vandræðamál og sorglegt“ Þau eru nýir talsmenn fatlaðs fólks á þingi Herja á umsækjendur um alþjóðlega vernd Hælisleitendur og börn í auknum mæli notuð sem burðardýr Sameining geti aukið aðdráttarafl fyrir nýja íbúa Arnfríður og Víðir Smári tímabundið í Landsrétt Eldur í Sorpu á Granda Keyrði aftan á strætisvagn Vegagerðin býður út for- og verkhönnun Fljótaganga Safna undirskriftum til að styðja Fjarðarheiðargöng Einn fluttur á slysadeild eftir árekstur í Garðabæ Vitinn á Gjögurtá fallinn í sjó fram Kom ekki til greina hjá starfshópi en nú líkleg niðurstaða Sjö sækja um tvær lausar stöður Minni hagvöxtur og hjólhýsin mögulega í Skerjafjörðinn Ætla að flytja starfsemi Vogs Tvöfalt fleiri skipulagðir brotahópar en fyrir tíu árum Klóraði sig til blóðs meðan hann svaf Skortir lækna í Breiðholti Staðfesti tveggja ára dóm vegna nauðgunar í jólateiti fyrir austan Fleiri sem ekki verja neinum tíma í lestur Byrjað að daðra við rasíska samsæriskenningu Helgi Pétursson er látinn Sjá meira