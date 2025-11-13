Kjósa um sex efstu í prófkjöri hjá Sjálfstæðisflokki í Hafnarfirði Lovísa Arnardóttir skrifar 13. nóvember 2025 12:52 Fjölmennt var á fundinum í gær. Sjálfstæðisflokkurinn Fulltrúaráð Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði samþykkti á fundi sínum í gær að haldið verði prófkjör fyrir sveitastjórnarkosningar á næsta ári. Prófkjörið mun fara fram 7. febrúar 2026 og kosið verður um sex efstu sætin. Í tilkynningu frá Sjálfstæðisflokknum kemur fram að fundurinn hafi verið vel sóttur í gær og að mikill hugur sé í Sjálfstæðismönnum í Hafnarfirði fyrir komandi kosningar. Í tilkynningu kemur enn fremur fram að prófkjöri loknu muni kjörnefnd taka til starfa sem komi með tillögu að röðun listans sem svo verður lögð fyrir fulltrúaráðið til samþykktar. Framboð skal senda kjörnefnd á hafnarfjordur@xd.is, framboðsfrestur rennur út 4. janúar 2026. Rósa Guðbjartsdóttir leiddi lista Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði fyrir síðustu kosningar. Hún er nú komin á þing en sinnti störfum sínum í bæjarstjórn samhliða starfi sínu á þingi. Hún hætti í bæjarstjórn fyrr í þessum mánuði. Skarphéðinn Orri Björnsson var í öðru sæti á listanum og er því oddviti flokksins núna í Hafnarfirði. Hann tilkynnti í upphafi mánaðar að hann hygðist sækjast eftir oddvitasætinu. Skarphéðinn Orri sækist eftir fyrsta sætinu í Hafnarfirði. Aðsend „Ég mun gera allt sem í mínu valdi stendur til að við verðum áfram við stjórn bæjarins. Sjálfstæðisflokkurinn þarf öflugan framboðslista með fjölbreyttan bakgrunn og rætur í bænum okkar. Blöndu af reynslumiklu fólki og kraftmiklum nýliðum sem standa saman sem einn maður í komandi baráttu. Undir minni forystu verður Sjálfstæðisflokkurinn áfram samstæður, öflugur hópur sem lætur verkin tala. Hópur sem alla daga mun vinna að hag Hafnarfjarðar og Hafnfirðinga,“ sagði hann í tilkynningu sinni. Sjálfstæðisflokkurinn Hafnarfjörður Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mest lesið „Ég er sá sem getur fellt hann“ Erlent Moskító mætt á Suðurland Innlent Þorleifur Kamban er látinn Innlent Hellti bjór yfir slasaðan hjólreiðamann sem lá í götunni Innlent Þreyttir íbúar Grjótaþorpsins fá einstefnu Innlent Hafi kallað drenginn „grenjuskjóðu“ Innlent Stríð Trumps við fjölmiðla teygir sig yfir Atlantshafið Erlent Lætur ráðherra fjúka vegna umfangsmikils spillingarmáls Erlent Veðmálafyrirtækin geti eflt íþróttafélög til muna Innlent Tillaga Sjálfstæðismanna um gjaldfrjáls stæði á messutíma felld Innlent Fleiri fréttir Kjósa um sex efstu í prófkjöri hjá Sjálfstæðisflokki í Hafnarfirði Hafi kallað drenginn „grenjuskjóðu“ Þreyttir íbúar Grjótaþorpsins fá einstefnu ÍSÍ ætli að skoða kostnað við æfingagjöld barna Moskító mætt á Suðurland Tillaga Sjálfstæðismanna um gjaldfrjáls stæði á messutíma felld Hellti bjór yfir slasaðan hjólreiðamann sem lá í götunni Veðmálafyrirtækin geti eflt íþróttafélög til muna Framlag Íslands til Parísarsamningsins óháð ESB-markmiði Loftgæði verði áfram slæm Árelía kveður borgarpólitíkina Tilfinningar í þingsal og Inga brosir hringinn „Meiddist og varð mjög hræddur um líf sitt“ Nú eru kettir og hundar leyfðir í fjölbýli Vondar fréttir af tollum ESB og gróf árás á Stuðlum Samingur SÞ um réttindi fatlaðs fólks lögfestur Hæstiréttur hafnaði kröfum hópnauðgara Íbúar kvarta undan myrkri „Dáldið vók“ Diljá sé sjálf með forneskjuleg viðhorf til kvenna Starfsmaður Stuðla grunaður um að ráðast á barn Sonurinn týndur síðan í ágúst „Ég hef aldrei grátið af gleði áður en ég gerði það í gær“ Leiðbeinandinn ákærður fyrir að nauðga einu barni tvisvar Ísland ekki undanþegið verndartollum ESB á kísilmálm Dularfullar skemmdir reyndust vera eftir strangheiðarlegt óhapp Móta stefnu um notkun gervigreindar Dómsmál á hendur starfsmanni Múlaborgar hafið Þorleifur Kamban er látinn Safnar undirskriftum til varnar síðdegisbirtunni Umræða um að flokkurinn beri skarðan hlut jaðri við áróður Sjá meira