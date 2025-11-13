Innlent

Kjósa um sex efstu í próf­kjöri hjá Sjálf­stæðis­flokki í Hafnar­firði

Lovísa Arnardóttir skrifar
Fjölmennt var á fundinum í gær. Sjálfstæðisflokkurinn

Fulltrúaráð Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði samþykkti á fundi sínum í gær að haldið verði prófkjör fyrir sveitastjórnarkosningar á næsta ári. Prófkjörið mun fara fram 7. febrúar 2026 og kosið verður um sex efstu sætin.

Í tilkynningu frá Sjálfstæðisflokknum kemur fram að fundurinn hafi verið vel sóttur í gær og að mikill hugur sé í Sjálfstæðismönnum í Hafnarfirði fyrir komandi kosningar.

Í tilkynningu kemur enn fremur fram að prófkjöri loknu muni kjörnefnd taka til starfa sem komi með tillögu að röðun listans sem svo verður lögð fyrir fulltrúaráðið til samþykktar.

Framboð skal senda kjörnefnd á hafnarfjordur@xd.is, framboðsfrestur rennur út 4. janúar 2026.

Rósa Guðbjartsdóttir leiddi lista Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði fyrir síðustu kosningar. Hún er nú komin á þing en sinnti störfum sínum í bæjarstjórn samhliða starfi sínu á þingi. Hún hætti í bæjarstjórn fyrr í þessum mánuði. Skarphéðinn Orri Björnsson var í öðru sæti á listanum og er því oddviti flokksins núna í Hafnarfirði. Hann tilkynnti í upphafi mánaðar að hann hygðist sækjast eftir oddvitasætinu.

Skarphéðinn Orri sækist eftir fyrsta sætinu í Hafnarfirði. Aðsend

„Ég mun gera allt sem í mínu valdi stendur til að við verðum áfram við stjórn bæjarins. Sjálfstæðisflokkurinn þarf öflugan framboðslista með fjölbreyttan bakgrunn og rætur í bænum okkar. Blöndu af reynslumiklu fólki og kraftmiklum nýliðum sem standa saman sem einn maður í komandi baráttu. Undir minni forystu verður Sjálfstæðisflokkurinn áfram samstæður, öflugur hópur sem lætur verkin tala. Hópur sem alla daga mun vinna að hag Hafnarfjarðar og Hafnfirðinga,“ sagði hann í tilkynningu sinni.

