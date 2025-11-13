Minnast þess að tíu ár eru frá hryllingnum í París Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 13. nóvember 2025 09:59 Frá leikhúsinu Bataclan í París þar sem íbúar minnast árásanna. AP Photo/Emma Da Silva Frakkar minnast þess í dag að tíu ár eru liðin frá því að mannskæðar hryðjuverkaárásir voru framdar í París. Minningarathafnir verða haldnar víða um landið en 130 manns létu lífið í árásum vígamanna hryðjuverkasamtaka sem kenna sig við Íslamska ríkið þann 13. nóvember árið 2015. Vígamennirnir réðust meðal annars á tónleikagesti í Bataclan-leikhúsinu og myrtu þar 90 manns. Á meðan var einnig ráðist á kaffihúsagesti á götum Parísar og áhangendur franska landsliðsins í fótbolta fyrir utan Stade de France þar sem landsliðið spilaði við landslið Þýskalands. Var það meðal annars gert með sprengjum og skotvopnum. Stærsta minningarathöfnin mun fara fram í nýjum minningargarði við ráðhús Parísar í dag að viðstöddum Emmanuel Macron Frakklandsforseta og Anne Hidalgo borgarstjóra Parísar. Nýtt minnismerki verður reist þar sem sex minnissteinar munu geta árástarstaðanna sex og nöfn fórnarlamba. Þá verður mínútu þögn fyrir leik Frakklands gegn Úkraínu sem fer fram á Parc des Princes í Saint-Denis en ekki Stade de France í tilefni dagsins. Eini árásarmaðurinn sem lifði árásirnar af Salah Abdeslam afplánar lífstíðarfangelsisdóm vegna málsins. Nítján aðrir vitorðsmenn hafa einnig verið sakfelldir. Arthur Denouveaux, forseti samtaka fórnarlamba, Life for Paris sem sjálfur var tónleikagestur í Bataclan örlagaríka kvöldið fyrir tíu árum síðan segir tilfinningarnar miklar á tímamótunum nú. Fórnarlömbum árásanna sé sorgin efst í huga. „Erfiðast er svo þegar 14. nóvember rennur upp og maður þarf einhvern veginn að snúa aftur til venjulegs lífs og sorgin er enn til staðar en samkenndin aðeins fjarlægari.“ Hryðjuverk í París Frakkland Mest lesið Þorleifur Kamban er látinn Innlent Hellti bjór yfir slasaðan hjólreiðamann sem lá í götunni Innlent Stríð Trumps við fjölmiðla teygir sig yfir Atlantshafið Erlent Veðmálafyrirtækin geti eflt íþróttafélög til muna Innlent Lætur ráðherra fjúka vegna umfangsmikils spillingarmáls Erlent Moskító mætt á Suðurland Innlent Árelía kveður borgarpólitíkina Innlent Loftgæði verði áfram slæm Innlent Tillaga Sjálfstæðismanna um gjaldfrjáls stæði á messutíma felld Innlent „Meiddist og varð mjög hræddur um líf sitt“ Innlent Fleiri fréttir Lætur ráðherra fjúka vegna umfangsmikils spillingarmáls Alríki fjármagnað út janúar 2026 Stríð Trumps við fjölmiðla teygir sig yfir Atlantshafið Vörpuðu milljörðum erfðabreyttra fræja yfir akra Afganistan Sagði Trump hafa varið klukkustundum með fórnarlambi sínu Bruni jarðefna nær hámarki fyrir 2030 standi menn við orð sín Stærsta flugmóðurskip heims komið til Karíbahafsins Bandamenn Starmer óttast hallarbyltingu Tuttugu fórust þegar tyrknesk herflugvél hrapaði Loftmengun í Delí langt yfir öryggisviðmiðum Efnaðir Ítalir sagðir hafa myrt fólk í Sarajevo sér til ánægju Kom til átaka á mótmælum vegna COP30 Hútar hættir árásum á skip og Ísrael Hafa uppgötvað djöflabýflugu Krefjast tvö þúsund ára fangelsisdóms yfir borgarstjóranum Smallville-leikkona opnar sig í fyrsta sinn um aðkomu sína að kynlífssértrúarsöfnuðinum Grænlenskir góðmálmar og seinagangur bankanna Sprengdi sig í loft upp við dómshús Nýtt spillingarmál skekur Úkraínu Kínverjar menga mest en standa sig samt best Ákváðu að vera opin gagnvart börnunum varðandi veikindin „Við viljum auðvitað fá fólkið okkar aftur til Úkraínu“ Hótar að kæra BBC fyrir einn milljarð dala „Við viljum auðvitað fá fólkið okkar aftur til Úkraínu“ Reynt sé að grafa undan BBC sem þó hafi gert mistök Demókratar reiðir hver öðrum en aðallega reiðir Schumer Ætla ekki að endurskoða rétt samkynhneigðra til að giftast Sarkozy laus úr fangelsi Lagði til að forsætisráðherrann yrði afhöfðaður Sögð ætla að leita á náðir Trumps Sjá meira