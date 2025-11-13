Erlent

Minnast þess að tíu ár eru frá hryllingnum í París

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Frá leikhúsinu Bataclan í París þar sem íbúar minnast árásanna.
Frá leikhúsinu Bataclan í París þar sem íbúar minnast árásanna.

Frakkar minnast þess í dag að tíu ár eru liðin frá því að mannskæðar hryðjuverkaárásir voru framdar í París. Minningarathafnir verða haldnar víða um landið en 130 manns létu lífið í árásum vígamanna hryðjuverkasamtaka sem kenna sig við Íslamska ríkið þann 13. nóvember árið 2015.

Vígamennirnir réðust meðal annars á tónleikagesti í Bataclan-leikhúsinu og myrtu þar 90 manns. Á meðan var einnig ráðist á kaffihúsagesti á götum Parísar og áhangendur franska landsliðsins í fótbolta fyrir utan Stade de France þar sem landsliðið spilaði við landslið Þýskalands. Var það meðal annars gert með sprengjum og skotvopnum. 

Stærsta minningarathöfnin mun fara fram í nýjum minningargarði við ráðhús Parísar í dag að viðstöddum Emmanuel Macron Frakklandsforseta og Anne Hidalgo borgarstjóra Parísar. Nýtt minnismerki verður reist þar sem sex minnissteinar munu geta árástarstaðanna sex og nöfn fórnarlamba.

Þá verður mínútu þögn fyrir leik Frakklands gegn Úkraínu sem fer fram á Parc des Princes í Saint-Denis en ekki Stade de France í tilefni dagsins. Eini árásarmaðurinn sem lifði árásirnar af Salah Abdeslam afplánar lífstíðarfangelsisdóm vegna málsins. Nítján aðrir vitorðsmenn hafa einnig verið sakfelldir.

Arthur Denouveaux, forseti samtaka fórnarlamba, Life for Paris sem sjálfur var tónleikagestur í Bataclan örlagaríka kvöldið fyrir tíu árum síðan segir tilfinningarnar miklar á tímamótunum nú. Fórnarlömbum árásanna sé sorgin efst í huga. „Erfiðast er svo þegar 14. nóvember rennur upp og maður þarf einhvern veginn að snúa aftur til venjulegs lífs og sorgin er enn til staðar en samkenndin aðeins fjarlægari.“

