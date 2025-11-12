Bruni jarðefna nær hámarki fyrir 2030 standi menn við orð sín Kjartan Kjartansson skrifar 12. nóvember 2025 12:11 Lögreglumenn hlaupa á eftir mótmælendum sem stöðvuðu kolavinnslu í Rínarlöndum í Þýskalandi árið 2017. Kol eru ekki aðeins versta jarðefnaeldsneytið hvað losun gróðurhúsalofttegunda varðar heldur losar bruni af þeim mest magn eiturefna út í andrúmsloftið. Vísir/EPA Notkun mannkynsins á jarðefnaeldsneyti nær hámarki á þessum áratug ef ríki heims halda sig við þau loforð sem þau hafa gefið. Engu að síður stefnir í meiri hnattræna hlýnun en áður samkvæmt mati Alþjóðaorkumálastofnunarinnar. Bruni á kolum er nú talinn í hámarki eða nærri því og olíunotkun í kringum árið 2030 í úttekt stofnunarinnar á orkumálum í heiminum sem birt var við upphaf loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Brasilíu. Hún byggir á stefnuskrám ríkja heims. Gas er talið ná hámarki nokkru síðar, eða um miðjan fjórða áratuginn. Þrátt fyrir þetta eru framtíðarhorfurnar dekkri nú en fyrir ári. Kolabruni er nú talinn verða sex prósent meiri en áður, það tekur lengri tíma að draga úr olíunotkun og hámark jarðgasnotkun verður hærri en áður var reiknað með, að því er kemur fram í frétt loftslagsvefsins Carbon Brief um úttektina. Út frá þessum forsendum telur alþjóðastofnunin að hnattræn hlýnun nái 2,5 gráðum á þessari öld, 0,1 gráðu meira en hún reiknaði með fyrir ári. Það er langt umfram takmark Parísarsamningsins um að hlýnun verði innan við tvær gráður og helst eina og hálfa. Þrefalt meiri hlýnun ef fallið verður frá loforðum Stjórnarskipti í Bandaríkjunum í byrjun árs hafa sett töluvert strik í reikning alþjóðlegra loftslagsaðgerða en ríkisstjórn Donalds Trump og repúblikana viðurkennir ekki vísindalega þekkingu á orsökum og afleiðingum loftslagsbreytinga. Alþjóðaorkumálastofnunin er sögð hafa látið undan þrýstingi Bandaríkjastjórnar um tekið aftur upp útreikninga á sviðsmynd sem gerir ráð fyrir að ríki heims falli frá frekari loftslagsaðgerðum sem hafa ekki þegar berið bundnar í lög. Ef miðað er við þær forsendur gæti hlýnun jarðar náð 2,9 gráðum fyrir lok aldarinnar. Það er nærri því þrefalt meiri hlýnun en menn hafa valdið með losun gróðurhúsalofttegunda á tveimur öldum frá iðnbyltingu. Í þessari sviðsmynd sem Bandaríkjastjórn vonast eftir að verði að veruleika hélti eftirspurn eftir olíu og gasi áfram að aukast og kolabruni drægist hægar saman. Líklegast að skotið verði yfir markið Stofnunin telur útilokað að það takist að halda hlýnun innan við eina og hálfa gráðu án þess að farið verið yfir það mark áður. Hlýnun gæti þá náð 1,65 gráðum áður en hún stöðvaðist. Það er um hálfri gráðu meira en núverandi hlýnun frá iðnbyltingu. Eina leiðin til þess að koma hlýnun aftur undir eina og hálfa gráðu eftir slíka framúrkeyrslu væri ekki aðeins að stöðva nettólosun gróðurhúsalofttegunda heldur þyrfti markvisst að binda koltvísýring úr lofti með einhverjum hætti. Slíkar bindingaraðferðir eru enn sem komið er tiltölulega skammt á veg komnar og eins og stendur eru þær alls ekki á þeim skala að þær dygðu til þess að vinda ofan af þeirri hlýnun sem er fyrirséð að verði. Svissneska fyrirtækið Climeworks, sem er með starfsemi við Hellisheiðarvirkjun, er á meðal stærstu verkefna sinna tegundar sem gengur út á að soga koltvísýring beint úr andrúmslofti en það er enn í uppbyggingu. Kolefnið sem vélar fyrirtækisins fanga úr lofti er bundið í jörðu með tækni Carbfix, dótturfélags Orkuveitunnar, sem fargar kolefni varanlega í berg. Jarðefnaeldsneyti Orkumál Loftslagsráðstefna Sameinuðu þjóðanna (COP) Loftslagsmál Bílar Mest lesið Efnaðir Ítalir sagðir hafa myrt fólk í Sarajevo sér til ánægju Erlent Áralangur misskilningur um losunarmarkmið Íslands Innlent Á leið í frí en hvergi nærri hættur Innlent Framsókn vill endurskoða tilmæli borgarinnar um barnaafmæli Innlent Svaf værum blundi í hengirúmi á safni í miðborginni Innlent Tilfærslan feli í sér ábyrgðaryfirlýsingu Innlent Dóra Björt hætt við formannsframboðið Innlent Mögulega ellefu milljarðar í boði en áhugi ráðherra furðulega lítill Innlent „Kostnaður við íþróttaiðkun barna er orðinn gríðarlegur“ Innlent Óskar eftir fundi með Apple Innlent Fleiri fréttir Bruni jarðefna nær hámarki fyrir 2030 standi menn við orð sín Stærsta flugmóðurskip heims komið til Karíbahafsins Bandamenn Starmer óttast hallarbyltingu Tuttugu fórust þegar tyrknesk herflugvél hrapaði Loftmengun í Delí langt yfir öryggisviðmiðum Efnaðir Ítalir sagðir hafa myrt fólk í Sarajevo sér til ánægju Kom til átaka á mótmælum vegna COP30 Hútar hættir árásum á skip og Ísrael Hafa uppgötvað djöflabýflugu Krefjast tvö þúsund ára fangelsisdóms yfir borgarstjóranum Smallville-leikkona opnar sig í fyrsta sinn um aðkomu sína að kynlífssértrúarsöfnuðinum Grænlenskir góðmálmar og seinagangur bankanna Sprengdi sig í loft upp við dómshús Nýtt spillingarmál skekur Úkraínu Kínverjar menga mest en standa sig samt best Ákváðu að vera opin gagnvart börnunum varðandi veikindin „Við viljum auðvitað fá fólkið okkar aftur til Úkraínu“ Hótar að kæra BBC fyrir einn milljarð dala „Við viljum auðvitað fá fólkið okkar aftur til Úkraínu“ Reynt sé að grafa undan BBC sem þó hafi gert mistök Demókratar reiðir hver öðrum en aðallega reiðir Schumer Ætla ekki að endurskoða rétt samkynhneigðra til að giftast Sarkozy laus úr fangelsi Lagði til að forsætisráðherrann yrði afhöfðaður Sögð ætla að leita á náðir Trumps Skaut hreingerningakonu sem fór húsavillt Mótmæli gegn loftmengun í Nýju-Delí: „Ég sakna þess að anda“ Trump náðar Giuliani og aðra tengda kosningasamsærinu í Georgíu Frumvarp um fjármögnun alríkisins samþykkt í öldungadeildinni Flugvallarþorp gæti öðlast framhaldslíf Sjá meira