Staða Keirs Starmer, forsætisráðherra Bretlands, er talin vera í hættu og bandamenn hans óttast að ósáttir þingmenn eða ráðherrar gætu skorað hann á hólm, jafnvel á allra næstu vikum. Ríkisstjórn Starmer er gríðarlega óvinsæl og er í þann veginn að leggja fram fjárlög með miklum skattahækkunum.
Breska ríkisútvarpið BBC segir að vinir forsætisráðherrans séu með böggum hildar vegna þess að þeir telji að óvildarmenn hans bruggi honum nú launráð. Þeir gætu jafnvel reynt að steypa honum af stóli fljótlega eftir fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar verður tekið fyrir eftir tvær vikur.
Nokkrir nánustu bandamanna Starmer í ráðherraliðinu eru sagðir geta reynt að taka stöðu hans. Í því samhengi hafa nöfn Wes Streeting, heilbrigðisráðherra, og Shabönu Mahmood, innanríkisráðherra, sérstaklega verið nefnd.
Eins og langt og það nær hefur Streeting hafnað því algerlega að hann ætli gegn forsætisráðherranum.
„Ég get ekki séð fyrir mér aðstæður þar sem ég gerði forsætisráðherranum það,“ sagði ráðherrann við BBC.
Til þess að velta Starmer úr sessi þarf fimmtungur þingmanna flokksins að tilnefna áskoranda. Þannig þyrfti 81 þingmaður að koma sér saman um valkost við Starmer.
Ríkisstjórn Verkamannaflokksins hefur átt í vök að verjast frá því að hún tók við völdum í fyrra. Innan við fimmtungur segist styðja flokkinn í skoðanakönnunum og hægrijaðarflokkurinn Umbætur í Bretlandi hefur tekið fram úr bæði Verkamannaflokknum og Íhaldsflokknum.
Þá er Starmer sjálfur mögulega óvinsælasti forsætisráðherra Bretlands í skoðanakönnunum seinni ára.
Ólíklegt er að vinsældir flokksins aukist þegar fjárlagafrumvarp hans verið tekið fyrir í vetur. Flokkurinn lofaði að hækka ekki tekjuskatt eða virðisaukaskatt fyrir kosningar en nýlega hefur Rachel Reeves, fjármálaráðherra, gefið til kynna að skattahækkanir séu líklegar vegna breyttra aðstæðna og þröngrar stöðu ríkissjóðs.
Margir innan Verkamannaflokksins telja að ögurstund fyrir hann verði í maí þegar sveitarstjórnarkosningar fara fram víða á Englandi og þingkosningar í Skotlandi og Wales. Miðað við núverandi andstæður má reikna með að Verkamannaflokkurinn gjaldi afhroð.
Í frétt BBC, sem aðalstjórnmálaskrifendur miðilsins leggja nafn sitt við, kemur fram að vaxandi áhyggjur sé af því innan flokksins að hann geti ekki beðið fram að kosningum með að gera breytingar á forystusveitinni.